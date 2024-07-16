Türkçedeki 'De/Da' Bağlaçlarını Anlatmak İçin Hande Yener, Arda Turan ve Seda Sayan'ı Tek Kalemde Harcadı!
Türkçedeki 'De/Da' Bağlaçlarını Anlatmak İçin Hande Yener, Arda Turan ve Seda Sayan'ı Tek Kalemde Harcadı!
Türkçedeki en çok yapılan hataların başında '-de' ve '-da' bağlaçlarını yanlış şekilde kullanmak geliyor. Özellikle Demet Akalın'ın X'te attığı neredeyse tüm tweet'ler, bu eklerin yanlış kullanımına en somut örnek. Bir X kullanıcısının paylaşımı ise konuya bambaşka bir boyut kazandıracak cinsten!
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Tweet'teki ekran görüntüsünde yazanlar şöyle: "Dâhi (üstün zekalı) anlamına gelen -de ve -da'lar ayrılır, örnek: Vasco de Gama, Alex de Souza, Leonardo da Vinci."
"Dâhi anlamını taşımayan -de ve -da'lar ise bitişik yazılır. Örnek: Hande Yener, Seda Sayan, Ajda Pekkan, Arda Turan..."
Ünlüleri adeta tek kalemde harcayan bu 'kural' elbette X'i sallamayı başardı. İşte o tepkilerden bazıları:
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'Boomer' cenneti Facebook da nasibini aldı yorumlardan...
Ajda'ya biz de kıyamadık...
Oo, bitişik...
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Tweet gibi tweet!
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