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Türkçedeki 'De/Da' Bağlaçlarını Anlatmak İçin Hande Yener, Arda Turan ve Seda Sayan'ı Tek Kalemde Harcadı!

Türkçedeki 'De/Da' Bağlaçlarını Anlatmak İçin Hande Yener, Arda Turan ve Seda Sayan'ı Tek Kalemde Harcadı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 09:50

Türkçedeki en çok yapılan hataların başında '-de' ve '-da' bağlaçlarını yanlış şekilde kullanmak geliyor. Özellikle Demet Akalın'ın X'te attığı neredeyse tüm tweet'ler, bu eklerin yanlış kullanımına en somut örnek. Bir X kullanıcısının paylaşımı ise konuya bambaşka bir boyut kazandıracak cinsten!

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X platformunda '@gkhanatikk' hesabını kullanan kullanıcı, "Sonunda biri net biçimde doğrusunu anlatmış (!)" diyerek yanlış kullanıma ilişkin esprili bir gönderme yapmış.

Tweet'teki ekran görüntüsünde yazanlar şöyle: "Dâhi (üstün zekalı) anlamına gelen -de ve -da'lar ayrılır, örnek: Vasco de Gama, Alex de Souza, Leonardo da Vinci."

Tweet'teki ekran görüntüsünde yazanlar şöyle: "Dâhi (üstün zekalı) anlamına gelen -de ve -da'lar ayrılır, örnek: Vasco de Gama, Alex de Souza, Leonardo da Vinci."

"Dâhi anlamını taşımayan -de ve -da'lar ise bitişik yazılır. Örnek: Hande Yener, Seda Sayan, Ajda Pekkan, Arda Turan..."

"Dâhi anlamını taşımayan -de ve -da'lar ise bitişik yazılır. Örnek: Hande Yener, Seda Sayan, Ajda Pekkan, Arda Turan..."

Ünlüleri adeta tek kalemde harcayan bu 'kural' elbette X'i sallamayı başardı. İşte o tepkilerden bazıları:

Ünlüleri adeta tek kalemde harcayan bu 'kural' elbette X'i sallamayı başardı. İşte o tepkilerden bazıları:
twitter.com
twitter.com
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'Boomer' cenneti Facebook da nasibini aldı yorumlardan...
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Tweet gibi tweet!

Tweet gibi tweet!
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