Türkçedeki 'De/Da' Bağlaçlarını Anlatmak İçin Hande Yener, Arda Turan ve Seda Sayan'ı Tek Kalemde Harcadı!

Türkçedeki en çok yapılan hataların başında '-de' ve '-da' bağlaçlarını yanlış şekilde kullanmak geliyor. Özellikle Demet Akalın'ın X'te attığı neredeyse tüm tweet'ler, bu eklerin yanlış kullanımına en somut örnek. Bir X kullanıcısının paylaşımı ise konuya bambaşka bir boyut kazandıracak cinsten!