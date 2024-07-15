Roma'da Arabasındaki Eşyaları Çalınan Türk: "Donumuza Kadar Soyulduk, Konsolosluk Suratımıza Kapı Kapattı"
Roma'da Arabasındaki Eşyaları Çalınan Türk: "Donumuza Kadar Soyulduk, Konsolosluk Suratımıza Kapı Kapattı"
İtalya'nın başkenti Roma'ya turistik bir gezi yapan Eyyub Tezcan adlı Türk, 2 arkadaşıyla birlikte başlarına gelen hırsızlık olayını anlattı. 'Donumuza kadar soyulduk' diyen Tezcan'ın anlattıkları ağızları açık bırakacak cinstendi.
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T.C. plakalı araçlarıyla Avrupa seyahatine çıkan Tezcan ve arkadaşları, Roma'da park ettikleri araçla karşılaştıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Otomobili işlek bir caddeye bırakmalarına rağmen aracın camları kırılmış, değerli olan tüm eşyalar çalınmıştı.
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Bir video çekerek yaşadıklarını anlatan Tezcan, şunları anlattı: "Donumuza kadar soyulduk. Bir türlü polis gelmedi. Polis diye bir şey yok gece Roma'da. Tutanak için tam bir gün beklememiz gerekti."
Tutanaktan sonra Türk konsolosluğunun kapısını çaldıklarını söyleyen Tezcan, şöyle devam etti: "Türk konsolosluğunda da ikinci trajikomik olayı yaşadık. Kapının önüne park ettiğimizde 'Neden oraya park ettiniz?' diyerek bizi kapıdan kovdular. Yalnızsınız burada, Türk konsolosluğu bile sizinle ilgilenmiyor. 'Bizim yapacak bir şeyimiz yok, biz sadece pasaport çıkartıyoruz' dediler. Şok içindeydik."
Türk konsolosluğundan kendilerinin arandığını söyleyen Tezcan, "Bir yanlış anlaşılma olmuş dendi, hiçbir şekilde çözüm üretilmedi. Ben bu durumdan şikâyetçi olacağım. Kapıdan kovulduk. İstanbul'a bir şekilde ulaştık ama eşyalarımız bulunmayacak sanırım. Her vize başvurumuzda güvenilir biri olduğumuzu ispat ediyoruz ve bize böyle vize veriyorsunuz ama siz bizim güvenliğimizi sağlayamadınız. Bir Türk olarak hiçbir muhatap bulamadık" dedi.
Tezcan'ın anlattıklarına Youtube kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle oldu:
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