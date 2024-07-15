Hayattaki İniş ve Çıkışların Önemini En Doğru Şekilde Anlatan Videoya Yüz Gülümseten "Tahtalıköy" Benzetmesi

Hayat iniş ve çıkışlarla dolu. Nasıl ki her gecenin bir gündüzü var, aynı şekilde her gündüzün de bir gecesi var. Bu aşırı kolay matematiği hayatın akışında bazen unutabiliyoruz. X platformunda popüler olan bir video ise Türk kullanıcılar tarafından keşfedildi, ortaya yüz gülümseten tepkiler çıktı...