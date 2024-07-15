Hayattaki İniş ve Çıkışların Önemini En Doğru Şekilde Anlatan Videoya Yüz Gülümseten "Tahtalıköy" Benzetmesi
Hayattaki İniş ve Çıkışların Önemini En Doğru Şekilde Anlatan Videoya Yüz Gülümseten "Tahtalıköy" Benzetmesi
Hayat iniş ve çıkışlarla dolu. Nasıl ki her gecenin bir gündüzü var, aynı şekilde her gündüzün de bir gecesi var. Bu aşırı kolay matematiği hayatın akışında bazen unutabiliyoruz. X platformunda popüler olan bir video ise Türk kullanıcılar tarafından keşfedildi, ortaya yüz gülümseten tepkiler çıktı...
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Bir tarafta olabildiğince düz bir şekilde ilerleyen bir topumuz var. Hızı değişmiyor, hiçbir yöne sapmıyor, iniş-çıkış desen asla yok.
Diğer tarafta ise "Düştüysek kalkarız" modunda sürekli bir inen bir çıkan topun hareketliliğine tanıklık ediyoruz.
Türk kullanıcıların yorumlarda buluştuğu bu animasyonda tepkiler daha çok hangisinin daha önce sona varacağı yönünde oldu ve ortaya yüz gülümseten tepkiler çıktı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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