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Hayattaki İniş ve Çıkışların Önemini En Doğru Şekilde Anlatan Videoya Yüz Gülümseten "Tahtalıköy" Benzetmesi

Hayattaki İniş ve Çıkışların Önemini En Doğru Şekilde Anlatan Videoya Yüz Gülümseten "Tahtalıköy" Benzetmesi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 11:20

Hayat iniş ve çıkışlarla dolu. Nasıl ki her gecenin bir gündüzü var, aynı şekilde her gündüzün de bir gecesi var. Bu aşırı kolay matematiği hayatın akışında bazen unutabiliyoruz. X platformunda popüler olan bir video ise Türk kullanıcılar tarafından keşfedildi, ortaya yüz gülümseten tepkiler çıktı...

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'Hayattaki iniş ve çıkışların neden önemli olduğuna en iyi örnek' denilerek paylaşılan video oldukça net bir şekilde hayatın gerçeğini anlatıyor.

Bir tarafta olabildiğince düz bir şekilde ilerleyen bir topumuz var. Hızı değişmiyor, hiçbir yöne sapmıyor, iniş-çıkış desen asla yok.

Bir tarafta olabildiğince düz bir şekilde ilerleyen bir topumuz var. Hızı değişmiyor, hiçbir yöne sapmıyor, iniş-çıkış desen asla yok.

Diğer tarafta ise "Düştüysek kalkarız" modunda sürekli bir inen bir çıkan topun hareketliliğine tanıklık ediyoruz.

Diğer tarafta ise "Düştüysek kalkarız" modunda sürekli bir inen bir çıkan topun hareketliliğine tanıklık ediyoruz.

Türk kullanıcıların yorumlarda buluştuğu bu animasyonda tepkiler daha çok hangisinin daha önce sona varacağı yönünde oldu ve ortaya yüz gülümseten tepkiler çıktı.

Türk kullanıcıların yorumlarda buluştuğu bu animasyonda tepkiler daha çok hangisinin daha önce sona varacağı yönünde oldu ve ortaya yüz gülümseten tepkiler çıktı.

İşte o tepkilerden bazıları:

İşte o tepkilerden bazıları:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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