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Unutkanlık Seviyemiz Ektedir: Aracını Nereye Park Ettiğini Unutmamak İçin B12'yi Seçen Adam Güldürdü

Unutkanlık Seviyemiz Ektedir: Aracını Nereye Park Ettiğini Unutmamak İçin B12'yi Seçen Adam Güldürdü

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
15.07.2024 - 08:58

Unutkanlık birçok kişinin karşılaştığı bir problem. B12 vitamini takviyesi almak ise bu tarz unutkanlıkların önüne geçilmesinde etkili olabiliyor. Bir X kullanıcısının paylaştığı görsel 'Unutkanlık seviyemiz ektedir' dedirtecek cinsten!

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'@neyse1kahve' adlı hesabı kullanan Fatih isimli kullanıcı "Unutmamak için arabayı B12'ye park ettim" diye bir tweet paylaşınca olanlar oldu.

Birçok kişinin kalbine hitap eden bu tweet'ten sonra X kullanıcıları şu tepkileri verdi:

Birçok kişinin kalbine hitap eden bu tweet'ten sonra X kullanıcıları şu tepkileri verdi:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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twitter.com
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