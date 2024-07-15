Unutkanlık Seviyemiz Ektedir: Aracını Nereye Park Ettiğini Unutmamak İçin B12'yi Seçen Adam Güldürdü
Unutkanlık Seviyemiz Ektedir: Aracını Nereye Park Ettiğini Unutmamak İçin B12'yi Seçen Adam Güldürdü
Unutkanlık birçok kişinin karşılaştığı bir problem. B12 vitamini takviyesi almak ise bu tarz unutkanlıkların önüne geçilmesinde etkili olabiliyor. Bir X kullanıcısının paylaştığı görsel 'Unutkanlık seviyemiz ektedir' dedirtecek cinsten!
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Birçok kişinin kalbine hitap eden bu tweet'ten sonra X kullanıcıları şu tepkileri verdi:
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