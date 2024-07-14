Dalga Konusu Oldu: Euro 2024 Finalinde İngiltere'yi Destekleyen Katy Perry Yanlış Bayrak Atınca Tiye Alındı!

Yeni albümü '143'ü Eylül ayında yayınlayacağını açıklayan ve geçtiğimiz günlerde 'Woman's World' adlı ilk single'ıyla karışık tepkiler alan ABD'li şarkıcı Katy Perry, tıpkı Gülben Ergen gibi Euro 2024'ü takip ettiğini belli etmek isterken dalga konusu oldu. Euro 2024 finalinde İngiltere'yi desteklediğini açıklayan Perry, yanlış bayrak kullanınca tiye alındı!