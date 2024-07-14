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Dalga Konusu Oldu: Euro 2024 Finalinde İngiltere'yi Destekleyen Katy Perry Yanlış Bayrak Atınca Tiye Alındı!

Dalga Konusu Oldu: Euro 2024 Finalinde İngiltere'yi Destekleyen Katy Perry Yanlış Bayrak Atınca Tiye Alındı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 19:49

Yeni albümü '143'ü Eylül ayında yayınlayacağını açıklayan ve geçtiğimiz günlerde 'Woman's World' adlı ilk single'ıyla karışık tepkiler alan ABD'li şarkıcı Katy Perry, tıpkı Gülben Ergen gibi Euro 2024'ü takip ettiğini belli etmek isterken dalga konusu oldu. Euro 2024 finalinde İngiltere'yi desteklediğini açıklayan Perry, yanlış bayrak kullanınca tiye alındı!

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Katy Perry son dönemde peş peşe yaptığı albüm duyurusuyla gündemde. Yeni albümü '143'ü sonbaharda yayınlayacağını duyuran Perry, albümün ilk single'ı 'Woman's World'ü birkaç gün önce yayınladı.

Katy Perry son dönemde peş peşe yaptığı albüm duyurusuyla gündemde. Yeni albümü '143'ü sonbaharda yayınlayacağını duyuran Perry, albümün ilk single'ı 'Woman's World'ü birkaç gün önce yayınladı.

Her zamanki pozitif Katy Perry tarzında ilerlese de şarkının fazlasıyla 'jenerik', klişe ve sıkıcı bulunması ise belli ki Perry'nin canını sıkmış olmalı!

Her zamanki pozitif Katy Perry tarzında ilerlese de şarkının fazlasıyla 'jenerik', klişe ve sıkıcı bulunması ise belli ki Perry'nin canını sıkmış olmalı!

Tıpkı Hollanda'ya yeni single'ı öncesinde 'Nanik' yapan Gülben Ergen gibi, Katy Perry de soluğu Euro 2024 mücadelelerinde aldı ve İngiltere'yi desteklediğini belirterek rengini belli etti!

Tıpkı Hollanda'ya yeni single'ı öncesinde 'Nanik' yapan Gülben Ergen gibi, Katy Perry de soluğu Euro 2024 mücadelelerinde aldı ve İngiltere'yi desteklediğini belirterek rengini belli etti!

Ancak ortada bir problem vardı... "Football is coming home" yani "Futbol evine geri dönüyor" diyerek İspanya-İngiltere mücadelesi öncesinde İngiltere'yi desteklediğini dosta düşmana duyuran Perry, İngiltere bayrağı yerine İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler'in bütününü temsil eden Birleşik Krallık bayrağını kullandı ve olanlar oldu!

X kullanıcıları "Doğru bayrak bu!" diyerek Katy Perry'nin yanlış bayrak kullanışını adeta düzeltme yarışına girdi!

X kullanıcıları "Doğru bayrak bu!" diyerek Katy Perry'nin yanlış bayrak kullanışını adeta düzeltme yarışına girdi!
twitter.com
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"Doğru bayrak bu, rica ederim."

"Doğru bayrak bu, rica ederim."
twitter.com

"Sen ABD'li değil misin?"

"Sen ABD'li değil misin?"
twitter.com

"Bir hayranını kaybettin."

"Bir hayranını kaybettin."
twitter.com

"Teşekkürler kız kardeşim, bir dahaki sefere lütfen doğru bayrağı kullan."

"Teşekkürler kız kardeşim, bir dahaki sefere lütfen doğru bayrağı kullan."
twitter.com

"Britanya değil İngiltere oynuyor finalde."

"Britanya değil İngiltere oynuyor finalde."
twitter.com
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"Emin misin Katy?"

"Emin misin Katy?"
twitter.com

"Evet, evine dönüyor. Ama senin bu bayrağı değiştirmen gerekiyor."

"Evet, evine dönüyor. Ama senin bu bayrağı değiştirmen gerekiyor."
twitter.com

"Futbola hoş geldin" diyerek Amerikan futbolu emojisi bırakan yorumcu.

"Futbola hoş geldin" diyerek Amerikan futbolu emojisi bırakan yorumcu.
twitter.com

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