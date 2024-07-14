Depresyona mı Girdi? Galatasaray'ın Arjantinli Yıldızı Mauro Icardi'nin Son Paylaşımları Telaşlandırdı
Depresyona mı Girdi? Galatasaray'ın Arjantinli Yıldızı Mauro Icardi'nin Son Paylaşımları Telaşlandırdı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son dönemde eşi Wanda Nara ile yaşadığı problemlerle gündemde. Icardi'nin Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlar ise kafa karıştıracak cinsten.
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Daha önce de birçok kez ayrılıp barışan Icardi-Nara çiftinde boşanma dedikoduları iyice ayyuka çıkmış durumda.
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Eşi Wanda Nara ile bu kez kesin olarak yollarını ayırdığı yazılıp çizilen Arjantinli yıldızın kafasının karışık ve mutsuz olduğu konuşuluyor.
31 yaşındaki forvetin psikolojisini anlamak için onun Instagram hesabına bakanlar ise hafiften tedirgin olmuş durumda.
Instagram hesabından yere çömelip oturmuş, mutsuz ve düşünceli pozlar paylaşan Icardi'nin depresyona girdiği iddia ediliyor.
Icardi'nin Galatasaray kampında çekilen bu fazlasıyla düşünceli ve depresif hallerinin kulüp yönetimi tarafından da takip edildiği ve onu eski neşeli haline döndürmek için adeta seferberlik ilan edildiği konuşuluyor.
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Galatasaray taraftlarını endişendiren bu paylaşımlar sonrasında bir yorumda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise şunları söyledi:
"Sorunları, her şeyi bir yana, Galatasaray bir yana onun için. Her gün daha morali yükseliyor ve daha istekli. Galatasaray taraftarına çok değer veriyor, onlar için yapmayacağı şey yok."
Galatasaray'ın 'Aşkın Olayım' şarkısıyla özdeşleşen efsanelerinden birine dönüşen Icardi'nin özel hayatındaki çalkantılar sonrasında yeni sezondaki performansının nasıl olacağı ise büyük bir merak konusu...
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