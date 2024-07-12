Kalacak mı Gidecek mi? Melissa Vargas'ın Dönmesinden Sonra Fenerbahçe Medicana'da Magdalena Stysiak Bilmecesi

Fenerbahçe Medicana'da yeni sezon kadrosu geçtiğimiz günlerde neredeyse kesinleşti ancak takımın en önemli yıldızlarından biri olan Polonyalı Magdalena Stysiak'ın son durumu belirsizliğini koruyor. Melissa Vargas'ın yeni sezonda Çin'e gitme sırasını Arina'ya iletmesi ve takımla birlikte yeni sezona başlayacak olması tüm gözleri takımın bir diğer yıldız pasör çaprazı Magdalena Stysiak'a çevirmiş durumda!