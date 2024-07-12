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Kalacak mı Gidecek mi? Melissa Vargas'ın Dönmesinden Sonra Fenerbahçe Medicana'da Magdalena Stysiak Bilmecesi

Kalacak mı Gidecek mi? Melissa Vargas'ın Dönmesinden Sonra Fenerbahçe Medicana'da Magdalena Stysiak Bilmecesi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 19:57

Fenerbahçe Medicana'da yeni sezon kadrosu geçtiğimiz günlerde neredeyse kesinleşti ancak takımın en önemli yıldızlarından biri olan Polonyalı Magdalena Stysiak'ın son durumu belirsizliğini koruyor. Melissa Vargas'ın yeni sezonda Çin'e gitme sırasını Arina'ya iletmesi ve takımla birlikte yeni sezona başlayacak olması tüm gözleri takımın bir diğer yıldız pasör çaprazı Magdalena Stysiak'a çevirmiş durumda!

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Eda ablasının biriciği, kıymetlisi Magdalena Stysiak'ın Fenerbahçe Medicana'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Eda ablasının biriciği, kıymetlisi Magdalena Stysiak'ın Fenerbahçe Medicana'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Vargas'ın Çin kulübü Tianjin Bohai Bank'la anlaşmasının en azından 2024/2025 sezonu başlangıcında geçerli olmaması ve Fenerbahçe Medicana'da sezon başında oynayacak olması Stysiak'ın takımdan gitme ihtimalini güçlendirdi.

Vargas'ın Çin kulübü Tianjin Bohai Bank'la anlaşmasının en azından 2024/2025 sezonu başlangıcında geçerli olmaması ve Fenerbahçe Medicana'da sezon başında oynayacak olması Stysiak'ın takımdan gitme ihtimalini güçlendirdi.

Tıpkı Melissa Vargas gibi Polonya Milli Takımı'nın as pasör çaprazı olan Stysiak'ın Vargas'ın gelişiyle birlikte yedek kalması elbette kocaman bir tuhaflık yaratıyor. Avrupa'nın en iyi 10 pasör çaprazından biri olarak görülen Stysiak'ın takımdan gitme ihtimali yüksek.

Tıpkı Melissa Vargas gibi Polonya Milli Takımı'nın as pasör çaprazı olan Stysiak'ın Vargas'ın gelişiyle birlikte yedek kalması elbette kocaman bir tuhaflık yaratıyor. Avrupa'nın en iyi 10 pasör çaprazından biri olarak görülen Stysiak'ın takımdan gitme ihtimali yüksek.

Sosyal medyadaki iddialara göre Stysiak'ı isteyen kulüpler arasında Türkiye'den Türk Hava Yolları ve İtalya'dan Ebrar Karakurt'un eski takımı Novara var.

Sosyal medyadaki iddialara göre Stysiak'ı isteyen kulüpler arasında Türkiye'den Türk Hava Yolları ve İtalya'dan Ebrar Karakurt'un eski takımı Novara var.

Coşkulu Fenerbahçe taraftarını kendini sevdiren Stysiak'ın menajerinin, yıldızın geçen sezonun ikinci yarısı gibi yedek kalmasını istemediği konuşulurken Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam etmesi ise transfer dedikodularını boşa çıkartacak cinsten.

Coşkulu Fenerbahçe taraftarını kendini sevdiren Stysiak'ın menajerinin, yıldızın geçen sezonun ikinci yarısı gibi yedek kalmasını istemediği konuşulurken Fenerbahçe ile sözleşmesinin devam etmesi ise transfer dedikodularını boşa çıkartacak cinsten.
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Ancak geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Medicana'nın iç ve dış transfer açıklamasında Stysiak'ın adının yer almaması da Polonyalı çaprazın takımdan gitme ihtimaline işaret ediyor.

Ancak geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Medicana'nın iç ve dış transfer açıklamasında Stysiak'ın adının yer almaması da Polonyalı çaprazın takımdan gitme ihtimaline işaret ediyor.

Sempatik tavırlarıyla sadece Fenerbahçelilerin değil tüm voleybolseverlerin kalbini fetheden Stysiak'ın transfer dedikodularına ilişkin X platformundaki yorumlardan bazıları ise şöyle:

Sempatik tavırlarıyla sadece Fenerbahçelilerin değil tüm voleybolseverlerin kalbini fetheden Stysiak'ın transfer dedikodularına ilişkin X platformundaki yorumlardan bazıları ise şöyle:
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