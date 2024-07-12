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Elon Musk ve AB Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: "Gizlice Teklif Ettiler Ama Biz Kabul Etmedik"

Elon Musk ve AB Arasındaki Gerilim Tırmanıyor: "Gizlice Teklif Ettiler Ama Biz Kabul Etmedik"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 19:35

Avrupa Birliği (AB) ve X'in sahibi Elon Musk arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. AB'den yapılan son açıklamada Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformunun 'çevrim içi içerik kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu' bildirildi. Musk'ın son attığı tweet ise tartışmanın seyrini değiştirecek cinsten!

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Twitter'ı satın alıp platformun adını 'X'e çeviren Elon Musk'ın adı son dönemde krizlerle anılıyor. AB'den yapılan açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu X platformunun 'çevrim içi içerik kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu'na dikkat çekildi.

Twitter'ı satın alıp platformun adını 'X'e çeviren Elon Musk'ın adı son dönemde krizlerle anılıyor. AB'den yapılan açıklamada, Musk'ın sahibi olduğu X platformunun 'çevrim içi içerik kurallarına aykırı davranışlarda bulunduğu'na dikkat çekildi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada X'in reklam konusunda yeterince şeffaf adımlar atmadığı ve AB yasalarındaki koşullara uyum sağlamayarak kamuya açık verilere erişim konusunda pürüz çıkarttığında dikkat çekildi.

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada X'in reklam konusunda yeterince şeffaf adımlar atmadığı ve AB yasalarındaki koşullara uyum sağlamayarak kamuya açık verilere erişim konusunda pürüz çıkarttığında dikkat çekildi.

Bu gelişmelerden sonra X platformunun sahibi Elon Musk'ın AB Komisyonu'yla ilgili attığı tweet bir anda ortalığı salladı!

Musk'ın attığı tweet'te şu ifadeler yer aldı: "AB, bazı gönderileri sansürlememiz karşılığında bize ceza vermemeyi teklif etti. Diğer platformlar bu teklifi kabul etti ama biz kabul etmedik."

Musk'ın attığı tweet'te şu ifadeler yer aldı: "AB, bazı gönderileri sansürlememiz karşılığında bize ceza vermemeyi teklif etti. Diğer platformlar bu teklifi kabul etti ama biz kabul etmedik."

Musk'ın açıklamasından sonra tüm gözler tekrar AB Komisyonu'na çevrilirken, X platformu özellikle de 'doğrulanmış' mavi tik hesaplarının diğer kullanıcıları aldatması potansiyelini taşıdığına dikkat çekilerek eleştirilerin odağında.

Musk'ın açıklamasından sonra tüm gözler tekrar AB Komisyonu'na çevrilirken, X platformu özellikle de 'doğrulanmış' mavi tik hesaplarının diğer kullanıcıları aldatması potansiyelini taşıdığına dikkat çekilerek eleştirilerin odağında.

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