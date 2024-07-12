"Vatanımı Asla Terk Etmeyeceğim": Srebrenica'ya Yarım Saat Uzaklıkta Yaşayan Bosnalı Emin Amca'yı Anlattı
"Vatanımı Asla Terk Etmeyeceğim": Srebrenica'ya Yarım Saat Uzaklıkta Yaşayan Bosnalı Emin Amca'yı Anlattı
Bosna Hersek'teki bir dağ köyünde eşi, 20 atı, koyunları, kedileri, köpekleri ve civardaki vahşi hayvanlarla birlikte yaşıyor. İsmi Emin. Bir X kullanıcısının paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının haberdar olduğu Emin Amca'nın hikâyesi birçok kişinin kalbini ısıttı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ormanların içinden sarp tepeleri aşarak evine varabiliyorsunuz onun. Köyün resmi olarak kayıtlı tek hanesi de yine Emin Amca'ya ait.
70'lerde Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra memleketine döndüğünde kendine "Ne olursa olsun vatanımı asla terk etmeyeceğim" sözünü vermiş ve 90'lardaki Srebrenica Katliamı'nda sözünde durarak ne olursa olsun yaşadığı köyü terk etmemiş.
"Ben de gidersem buradan Boşnakların varlığı tamamen unutulup gidecek" diye düşünüp eşiyle birlikte ne pahasına olursa olsun kaldıkları köyde hayatlarına devam etmişler.
Önceleri derme çatma bir kulübede yaşarken 14-15 yıl önce Türkiye'den bazı hayırseverler onun hikâyesinden etkilenip aileye destek olmuşlar ve böylelikle Emin Amca ve eşi arazilerine bir ev inşa etmeyi başarmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızları başka şehirde üniversite okuyan çiftin hikâyesini paylaşan X kullanıcısı, flood'u şu sözlerle bitirdi:
Kim bilir, belki de birimizin yolu geçmişin acılarını hâlâ taşıyan Srebrenica'ya düşer ve Emin Amca'dan haberdar oluruz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın