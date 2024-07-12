"Vatanımı Asla Terk Etmeyeceğim": Srebrenica'ya Yarım Saat Uzaklıkta Yaşayan Bosnalı Emin Amca'yı Anlattı

Bosna Hersek'teki bir dağ köyünde eşi, 20 atı, koyunları, kedileri, köpekleri ve civardaki vahşi hayvanlarla birlikte yaşıyor. İsmi Emin. Bir X kullanıcısının paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının haberdar olduğu Emin Amca'nın hikâyesi birçok kişinin kalbini ısıttı...