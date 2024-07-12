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"Vatanımı Asla Terk Etmeyeceğim": Srebrenica'ya Yarım Saat Uzaklıkta Yaşayan Bosnalı Emin Amca'yı Anlattı

"Vatanımı Asla Terk Etmeyeceğim": Srebrenica'ya Yarım Saat Uzaklıkta Yaşayan Bosnalı Emin Amca'yı Anlattı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
12.07.2024 - 16:32

Bosna Hersek'teki bir dağ köyünde eşi, 20 atı, koyunları, kedileri, köpekleri ve civardaki vahşi hayvanlarla birlikte yaşıyor. İsmi Emin. Bir X kullanıcısının paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarının haberdar olduğu Emin Amca'nın hikâyesi birçok kişinin kalbini ısıttı...

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X kullanıcısı '@mustakilokur'un sosyal medyada hikâyesini paylaştığı Bosnalı Emin Amca, 90'lardaki savaş sonrası herkes köyü terk etse de o hiçbir yere gitmemiş.

Ormanların içinden sarp tepeleri aşarak evine varabiliyorsunuz onun. Köyün resmi olarak kayıtlı tek hanesi de yine Emin Amca'ya ait.

Ormanların içinden sarp tepeleri aşarak evine varabiliyorsunuz onun. Köyün resmi olarak kayıtlı tek hanesi de yine Emin Amca'ya ait.

70'lerde Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra memleketine döndüğünde kendine "Ne olursa olsun vatanımı asla terk etmeyeceğim" sözünü vermiş ve 90'lardaki Srebrenica Katliamı'nda sözünde durarak ne olursa olsun yaşadığı köyü terk etmemiş.

70'lerde Almanya'da işçi olarak çalıştıktan sonra memleketine döndüğünde kendine "Ne olursa olsun vatanımı asla terk etmeyeceğim" sözünü vermiş ve 90'lardaki Srebrenica Katliamı'nda sözünde durarak ne olursa olsun yaşadığı köyü terk etmemiş.

"Ben de gidersem buradan Boşnakların varlığı tamamen unutulup gidecek" diye düşünüp eşiyle birlikte ne pahasına olursa olsun kaldıkları köyde hayatlarına devam etmişler.

"Ben de gidersem buradan Boşnakların varlığı tamamen unutulup gidecek" diye düşünüp eşiyle birlikte ne pahasına olursa olsun kaldıkları köyde hayatlarına devam etmişler.

Önceleri derme çatma bir kulübede yaşarken 14-15 yıl önce Türkiye'den bazı hayırseverler onun hikâyesinden etkilenip aileye destek olmuşlar ve böylelikle Emin Amca ve eşi arazilerine bir ev inşa etmeyi başarmış.

Önceleri derme çatma bir kulübede yaşarken 14-15 yıl önce Türkiye'den bazı hayırseverler onun hikâyesinden etkilenip aileye destek olmuşlar ve böylelikle Emin Amca ve eşi arazilerine bir ev inşa etmeyi başarmış.
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Kızları başka şehirde üniversite okuyan çiftin hikâyesini paylaşan X kullanıcısı, flood'u şu sözlerle bitirdi:

Kızları başka şehirde üniversite okuyan çiftin hikâyesini paylaşan X kullanıcısı, flood'u şu sözlerle bitirdi:

Kim bilir, belki de birimizin yolu geçmişin acılarını hâlâ taşıyan Srebrenica'ya düşer ve Emin Amca'dan haberdar oluruz...

Kim bilir, belki de birimizin yolu geçmişin acılarını hâlâ taşıyan Srebrenica'ya düşer ve Emin Amca'dan haberdar oluruz...

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