5 Yıl Hapis Cezası Alabilir: Kamerun'un Homofobik Lideri Paul Biya'nın Kızı Brenda Biya "LGBTİ'yim" Dedi!

Latin Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın pek çok ülkesinde hemcins evliliği yasal olarak kabul ediliyor. Son olarak 1 Ocak 2024'te Estonya ve 16 Şubat 2024'te Yunanistan'ın eşcinsel evliliği yasal olarak tanımasıyla birlikte dünyada şu anda toplam 36 ülkede aynı cinse sahip bireyler evlenebiliyor. Dünyanın bazı ülkelerinde ise eşcinsellik karşıtı hareketler dikkat çekiyor. Bu ülkelerden biri de Afrika ülkesi Kamerun. Ancak son olan olaylar Kamerun'da ciddi bir dönüşümün habercisi olabilir!

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