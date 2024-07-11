5 Yıl Hapis Cezası Alabilir: Kamerun'un Homofobik Lideri Paul Biya'nın Kızı Brenda Biya "LGBTİ'yim" Dedi!
5 Yıl Hapis Cezası Alabilir: Kamerun'un Homofobik Lideri Paul Biya'nın Kızı Brenda Biya "LGBTİ'yim" Dedi!
Latin Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın pek çok ülkesinde hemcins evliliği yasal olarak kabul ediliyor. Son olarak 1 Ocak 2024'te Estonya ve 16 Şubat 2024'te Yunanistan'ın eşcinsel evliliği yasal olarak tanımasıyla birlikte dünyada şu anda toplam 36 ülkede aynı cinse sahip bireyler evlenebiliyor. Dünyanın bazı ülkelerinde ise eşcinsellik karşıtı hareketler dikkat çekiyor. Bu ülkelerden biri de Afrika ülkesi Kamerun. Ancak son olan olaylar Kamerun'da ciddi bir dönüşümün habercisi olabilir!
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Homofobik olarak bilinen Kamerun'un lideri Paul Biya 1982 yılından beri ülkesini yönetiyor. Eşcinselliğin yasa dışı olarak görüldüğü Kamerun'da LGBTİ bireyler 5 yıla kadar hapis cezasıyla burun buruna gelebiliyor!
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Paul Biya'nın 27 yaşındaki kızı Brenda Biya ise geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkeyi adeta ayağa kaldırdı.
Brezilyalı model Layyons Valenca'yı dudaklarından öptüğü fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Biya, dünyadaki LGBT+ komünitesinin de dikkatini çekti.
Fransa merkezli Le Parisien gazetesine röportaj veren Biya, şunları söyledi: "Ülkedeki eşcinsellik karşıtı yasa adaletli değil. Benim gibi LGBT+ bireylere ilham olması için bu fotoğrafı paylaştım. Hikâyem değişime öncülük edebilir."
Ülkesindeki yasaların bilincinde olduğunu ve yurt dışında yaşadığını söyleyen Biya, "İlk defa bir kıza 16 yaşında aşık oldum. Ülkedeki kurallar yüzünden duygularımı ifade etmekte ve kendimi tanımakta çok güçlük çektim. O paylaşımı yapmadan önce ailemi bilgilendirmedim" diye konuştu.
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Biya'nın paylaşımı X kullanıcılarının da dikkatini çekti. İşte o paylaşımlar:
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