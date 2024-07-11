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Bi' Tek Biz Anlamadık: Dağıldığı Konuşulan KÖFN Grubundan Bir Açıklama Daha!

Bi' Tek Biz Anlamadık: Dağıldığı Konuşulan KÖFN Grubundan Bir Açıklama Daha!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
11.07.2024 - 16:43

'Bir Tek Ben Anlarım' şarkılarıyla 2022 yazının vazgeçilmezi olan ve Türkçe pop'a bir klasik kazandıran KÖFN grubu sürpriz bir dağılma haberiyle geçen haftayı sallamıştı. Onedio ekibinin sorusunu yanıtlayan Bilge Kağan Etil'den sonra bu kez de Salman Tin bize ufak bir açıklama yaptı.

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Birlikte müzik üreten Salman Tin ve Bilge Kağan Etil ikilisinin geniş kitlelerce tanınması 2022 yazına denk gelmiş, grup 'Bi' Tek Ben Anlarım' hit'leriyle aylarca radyolarda liste başı kalmıştı.

Birlikte müzik üreten Salman Tin ve Bilge Kağan Etil ikilisinin geniş kitlelerce tanınması 2022 yazına denk gelmiş, grup 'Bi' Tek Ben Anlarım' hit'leriyle aylarca radyolarda liste başı kalmıştı.

Yakaladıkları muazzam çıkış sonrasında başarılarını 'Popstar' albümleriyle devam ettiren grup, geçen hafta hepimizi yaslara sürükleyecek bir haberle gündeme gelmişti.

Yakaladıkları muazzam çıkış sonrasında başarılarını 'Popstar' albümleriyle devam ettiren grup, geçen hafta hepimizi yaslara sürükleyecek bir haberle gündeme gelmişti.

Birbirilerini karşılıklı olarak takipten çıkartan ikili kısa sürede X'te TT olmuş ve hayranları bu gelişmeyi "Grup dağıldı" olarak yorumlamıştı.

Birbirilerini karşılıklı olarak takipten çıkartan ikili kısa sürede X'te TT olmuş ve hayranları bu gelişmeyi "Grup dağıldı" olarak yorumlamıştı.

Onedio ekibi olarak kendilerine yönelttiğimiz soruyu ilk yanıtlayan isim Bilge Kağan Etil yani BKE olmuştu. Etil'in açıklamasını şuradan okuyabilirsiniz:

Grubun solisti olarak tanıdığımız Salman Tin ise günler sonra Onedio ekibinin sorusunu cevapladı ve şunları söyledi: "İlerleyen günlerde bir açıklama yapacağız."

Grubun solisti olarak tanıdığımız Salman Tin ise günler sonra Onedio ekibinin sorusunu cevapladı ve şunları söyledi: "İlerleyen günlerde bir açıklama yapacağız."

KÖFN projesi haricinde de solo kariyerleri olan ve çeşitli projelere imza atan ikilinin yollarına nasıl devam edeceği şimdiden merak konusu.

KÖFN projesi haricinde de solo kariyerleri olan ve çeşitli projelere imza atan ikilinin yollarına nasıl devam edeceği şimdiden merak konusu.
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Onlara 'Bi' Tek Ben Anlarım' gibi bir başyapıt kazandırdıkları için vefa borcumuz var, sevgi ve saygımız baki!

Onlara 'Bi' Tek Ben Anlarım' gibi bir başyapıt kazandırdıkları için vefa borcumuz var, sevgi ve saygımız baki!

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