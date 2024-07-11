Bi' Tek Biz Anlamadık: Dağıldığı Konuşulan KÖFN Grubundan Bir Açıklama Daha!

'Bir Tek Ben Anlarım' şarkılarıyla 2022 yazının vazgeçilmezi olan ve Türkçe pop'a bir klasik kazandıran KÖFN grubu sürpriz bir dağılma haberiyle geçen haftayı sallamıştı. Onedio ekibinin sorusunu yanıtlayan Bilge Kağan Etil'den sonra bu kez de Salman Tin bize ufak bir açıklama yaptı.