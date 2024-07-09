"İtalyan Antrenörleri Tarafından Son Anda Hatırlandılar": Meliha Diken ve Semih Kılıçsoy'un Ortak Kaderi
"İtalyan Antrenörleri Tarafından Son Anda Hatırlandılar": Meliha Diken ve Semih Kılıçsoy'un Ortak Kaderi
Biri A Milli Futbol Takımı'nın en genç yıldızlarından, diğeri ise Sultanlar'ın en tecrübelilerinden... Futbolcu Semih Kılıçsoy ve voleybolcu Meliha Diken, İtalyan teknik direktörleri tarafından son anda hatırlanarak sosyal medyanın diline düştü!
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Beşiktaş'ta forma giyen Semih Kılıçsoy, Euro 2024'te son anda sahaya sürülmüş ve turnuva genelinde yalnızca 7 dakika forma giymişti.
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Semih gibi bir yeteneğin turnuva genelinde yalnızca 7 dakika forma giymesi başta Beşiktaşlılar olmak üzere bazı futbolseverlerin tepkisini çekmiş ve tüm eleştiri okları İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelmişti.
Semih'in İtalyan teknik direktör Montella tarafından Euro 2024'teki Türkiye'nin son maçı olan Hollanda karşılaşmasında hatırlanması Sultanlar'ın kilit oyuncularından Meliha Diken'i hatırlatmış durumda.
VNL 2024 öncesinde sürpriz bir şekilde yalnızca geniş kadroda kalan ve hiçbir etap mücadelesinde kadroya seçilmeyen Meliha Diken, İtalyan teknik direktör Daniele Santarelli tarafından tıpkı Semih Kılıçsoy gibi son anda hatırlandı ve sürpriz bir kararla Paris 2024 Olimpiyat kadrosuna seçildi.
Sosyal medya kullanıcıları da ikili arasındaki ortak duruma dikkat çekti. İşte o paylaşımlardan bazıları:
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