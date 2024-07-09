"İtalyan Antrenörleri Tarafından Son Anda Hatırlandılar": Meliha Diken ve Semih Kılıçsoy'un Ortak Kaderi

Biri A Milli Futbol Takımı'nın en genç yıldızlarından, diğeri ise Sultanlar'ın en tecrübelilerinden... Futbolcu Semih Kılıçsoy ve voleybolcu Meliha Diken, İtalyan teknik direktörleri tarafından son anda hatırlanarak sosyal medyanın diline düştü!