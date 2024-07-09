"Kanımda Bacı Eksikliği Var, Neredesin Be Bacım": Hande-Simge ve Elif-İlkin Kankeytolarını Olimpiyat Ayırdı!

26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyatlar'da Sultanlar'ın kadrosu belli oldu. Sosyal medyayı yıkıp geçen Olimpiyat kadrosunda takımın en büyük iki kankeyto ikilisinin yokluğu hem üzdü hem de esprili paylaşımlarla güldürdü.