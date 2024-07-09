"Kanımda Bacı Eksikliği Var, Neredesin Be Bacım": Hande-Simge ve Elif-İlkin Kankeytolarını Olimpiyat Ayırdı!
"Kanımda Bacı Eksikliği Var, Neredesin Be Bacım": Hande-Simge ve Elif-İlkin Kankeytolarını Olimpiyat Ayırdı!
26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyatlar'da Sultanlar'ın kadrosu belli oldu. Sosyal medyayı yıkıp geçen Olimpiyat kadrosunda takımın en büyük iki kankeyto ikilisinin yokluğu hem üzdü hem de esprili paylaşımlarla güldürdü.
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Gerek A Milli Takım'da gerekse Eczacıbaşı Dynavit'te Hande Baladın ve Simge Aköz ikilisi ayrılmaz bir bütün adeta. İkilinin 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' anısı bile var!
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İlkin Aydın ve Elif Şahin desek, onlar zaten birlikte Youtube için program yapıyorlar, biri Galatasaray Daikin, diğeri Eczacıbaşı Dynavit'in vazgeçilmezi.
Gelin görün ki Paris 2024 kadrosunda bu 4 isimden yalnızca ikisi var. 'HanSim' ikilisinden Hande, 'İlkEl' ikilisinden Elif kadroda. Simge ve İlkin, Santarelli ve ekibinin kararı gereği 12+1'lik kadro için seçilmeyen isimler oldu.
X kullanıcıları arasında epey konuşulan bu durum, esprili paylaşımlara da malzeme oldu. Bir X kullanıcısının "Olimpiyat köyüne girdiği an Hande'nin story'ler" yazısıyla bir kahve fotoğrafını paylaşması ve "Kanımda bacı eksikliği var. Neredesin be bacım!" notunu iliştirmesi epey yüz güldüren cinstendi.
'HanSim' ve 'İlkEl' ikilisi yerine Paris'ten 'HanEl' video serisi bekleyenler bile var!
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Simge Aköz, Santarelli ve ekibinin 'tek libero' kararından ötürü 12+1 kişilik kadroya giremedi.
VNL 2024 başından itibaren sakatlıklardan kurtulamayan İlkin Aydın'ın yerine smaçör gücümüz Meliha Diken olacak.
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