Büyük Bir Sürpriz Yaşanabilir: 'Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlar'daki 12+1'lik Kadrosuna Kimler Girecek?

Peş peşe sakatlıklar yüzünden VNL'de pek de umduğunu bulamayan 'Filenin Sultanları'nda Paris için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Olimpiyatlar'daki 12+1'lik kadroya kimlerin gireceği ise herkesin en merak ettiği konu. İşte 'Filenin Sultanları'ndaki 12+1'lik kadro ihtimalleri...