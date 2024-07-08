Büyük Bir Sürpriz Yaşanabilir: 'Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlar'daki 12+1'lik Kadrosuna Kimler Girecek?
Büyük Bir Sürpriz Yaşanabilir: 'Filenin Sultanları'nın Olimpiyatlar'daki 12+1'lik Kadrosuna Kimler Girecek?
Peş peşe sakatlıklar yüzünden VNL'de pek de umduğunu bulamayan 'Filenin Sultanları'nda Paris için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Olimpiyatlar'daki 12+1'lik kadroya kimlerin gireceği ise herkesin en merak ettiği konu. İşte 'Filenin Sultanları'ndaki 12+1'lik kadro ihtimalleri...
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Olimpiyat'a katılacak takımlar kadrolarını teker teker açıklıyor, bizde ise büyük heyecan halen daha sürüyor. Yarın gece yarısı tüm ekipler kadrolarını FIVB'ye iletecek ve şu ana kadar kadrolarını açıklamayan ülkeler Türkiye, Fransa, İtalya, Kenya ve Sırbistan oldu.
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Paris'te 12+1 formülü geçerli olacak, yani bu ne demek, +1 olan sporcu takımdan ayrı bir yerde kalacak ve madalya şansı ancak 12 kişiden birinin sakatlığının tescillenmesi halinde gerçekleşecek. Yani aylar önce İlkin Aydın'ın bir röportajda dikkat çektiği üzere bu +1'deki oyuncu epey şanssız olacak.
TVF'nin X hesabından yapılan paylaşımda Simge Aköz ve Hande Baladın ikilisini göremeyenler elbette kızgın, üzgün ve şaşkın. Peki mevkilere göre baktığımızda kimlerin 12+1'e girme ihtimalleri daha yüksek? Gelin şimdi tek tek bakalım.
Pasör çaprazımız Melissa Vargas, pasörlerimiz Cansu Özbay ve Elif Şahin kafadan 3 kişi olarak neredeyse garanti isimler. Bu isimlere ortadan Eda Erdem ve Aslı Kalaç, smaçörlerden Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu, libero olarak Gizem Örge de eklenince 8 sayısına otomatik olarak varmış oluyoruz.
Orta oyuncu Zehra Güneş ve smaçörler Hande Baladın ile İlkin Aydın da sakatlıkları düzeldiği takdirde mutlaka formayı kapmaları beklenen isimler. Yani sakatlıkların düzeldiği senaryoda 11'e kadar ulaşabiliyoruz.
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Geriye kalan isimler ortadan Beyza Arıcı, smaçörler Tuğba İvegin ve Olimpiyat antrenmanına son anda dahil edilen Meliha Diken, liberolar Simge Aköz ve Ayça Aykaç.
Zehra'nın sakatlık durumu düzelmediği takdirde devreye Beyza girecek. Keza smaçör opsiyonları olarak Hande ve İlkin yerine de Tuğba ve Meliha alternatif. En büyük kaos Olimpiyat'ta smaçör forması giyecek olan liberomuzla alakalı olacak.
Santarelli'nin Ayça'yı smaçör formasıyla sonradan oyuna almalarını VNL'de çok gördük ama bir önceki Olimpiyat'taki as liberomuz ise Simge Aköz'dü. Bu iki isimden birininin kesileceği ise elbette ortada çünkü 3 liberoyla Olimpiyat biraz fazla lüks bir seçim olur. Simge yerine Ayça'nın Paris'e gitmesi ise son paylaşılan fotoğraftan da yola çıkılarak büyük bir sürprizin yaşanabileceğini ortaya koyuyor.
Kadroya giren kim olursa olsun Türkiye'yi ve Türk kadınını en iyi şekilde temsil edeceğine emin olduğumuz gerçeği ise en önemli kısım elbette... Paris'te başarılar Filenin Sultanları!
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