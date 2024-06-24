Sen Almayacaksın da Biz mi Alacağız: Japon Smaçör Sarina Koga'nın Herkesin Kalbini Eriten Ödül Şaşkınlığı

Geçen yılın şampiyonu Türkiye'nin bu yıl 6'ncı sırada tamamladığı VNL'de gümüş madalya Japonya'nın oldu. Çeyrek finalde Çin'i 3-0'la, yarı finalde ise Brezilya'yı 3-2'yle deviren Japonya, finalde İtalya'ya 3-1 mağlup olsa da sempati oylarının tamamını kazanmayı başardı. Ödül seremonisinde Japonya takımının bel kemiği Sarina Koga'nın kameraya yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.