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Sen Almayacaksın da Biz mi Alacağız: Japon Smaçör Sarina Koga'nın Herkesin Kalbini Eriten Ödül Şaşkınlığı

Sen Almayacaksın da Biz mi Alacağız: Japon Smaçör Sarina Koga'nın Herkesin Kalbini Eriten Ödül Şaşkınlığı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 16:38

Geçen yılın şampiyonu Türkiye'nin bu yıl 6'ncı sırada tamamladığı VNL'de gümüş madalya Japonya'nın oldu. Çeyrek finalde Çin'i 3-0'la, yarı finalde ise Brezilya'yı 3-2'yle deviren Japonya, finalde İtalya'ya 3-1 mağlup olsa da sempati oylarının tamamını kazanmayı başardı. Ödül seremonisinde Japonya takımının bel kemiği Sarina Koga'nın kameraya yansıyan görüntüleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

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VNL 2024'ün en büyük çıkışlarından biri hiç kuşkusuz Japonya'dan geldi. Çin ve Brezilya'yı devirerek beklentilerin bir tık üstüne çıkan Japonya, finalde İtalya'ya yenilse de voleybolseverlerin sempatisini kazanmayı başardı.

VNL 2024'ün en büyük çıkışlarından biri hiç kuşkusuz Japonya'dan geldi. Çin ve Brezilya'yı devirerek beklentilerin bir tık üstüne çıkan Japonya, finalde İtalya'ya yenilse de voleybolseverlerin sempatisini kazanmayı başardı.

Japonya'nın olmazsa olmaz yıldızı ise hiç kuşkusuz Sarina Koga ya da eski soyadıyla Sarina Nishida'ydı.

Japonya'nın olmazsa olmaz yıldızı ise hiç kuşkusuz Sarina Koga ya da eski soyadıyla Sarina Nishida'ydı.

VNL'in finalindeki ödül seremonisindeki bir detay ise herkesin kalbini eritecek cinstendi. Japonya'yı neredeyse tek başına sırtlayan Sarina Koga, turnuvanın en iyi smaçörlerinden biri olarak seçildi.

Koga'nın yüzünden okunan şaşkınlığı görülmeye değerdi. Koga adeta "Ne? Ben mi kazandım ödülü?" diyordu arkadaşlarına. Ödülü bileğinin hakkıyla kazanmasına rağmen şaşırması inanılmaz bir sempatiklik seviyesi!

Koga'nın yüzünden okunan şaşkınlığı görülmeye değerdi. Koga adeta "Ne? Ben mi kazandım ödülü?" diyordu arkadaşlarına. Ödülü bileğinin hakkıyla kazanmasına rağmen şaşırması inanılmaz bir sempatiklik seviyesi!

Her daim alçakgönüllü, kibar ve zarif oluşuyla bilinen Koga'nın adeta bileğinin hakkıyla kazandığı bu ödüle şaşırması ekran başındaki voleybolseverleri şaşırttı.

Her daim alçakgönüllü, kibar ve zarif oluşuyla bilinen Koga'nın adeta bileğinin hakkıyla kazandığı bu ödüle şaşırması ekran başındaki voleybolseverleri şaşırttı.
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'Şapşal bebek' yorumları yapılan Koga'ya sempati besleyen Türk voleybolseverlerin verdikleri tepkiler de Japon smaçörün ne denli sevildiğini bir kez daha ortaya koydu.

'Şapşal bebek' yorumları yapılan Koga'ya sempati besleyen Türk voleybolseverlerin verdikleri tepkiler de Japon smaçörün ne denli sevildiğini bir kez daha ortaya koydu.
twitter.com
twitter.com

Kariyeri boyunca sadece Japonya'da oynayan 1996 doğumlu smaçörü Sultanlar Ligi'nde görmek isteyenle de var elbette...

Kariyeri boyunca sadece Japonya'da oynayan 1996 doğumlu smaçörü Sultanlar Ligi'nde görmek isteyenle de var elbette...
twitter.com
twitter.com
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