Smaçör Rotasyonumuz Oluşturuluyor: Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosunda Meliha Diken Sürprizi Gelir mi?
Smaçör Rotasyonumuz Oluşturuluyor: Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosunda Meliha Diken Sürprizi Gelir mi?
Geçen yıl VNL'i tarihte ilk defa kazanan Filenin Sultanları'nda asıl hedef Olimpiyatlar. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'ten sonra Hande Baladın da riske edilmeyecek ve milli smaçörün tedavisi İstanbul'da gerçekleşecek. Hande haricinde İlkin Aydın'ın da sakatlık durumundan ötürü tüm gözler smaçör rotasyonuna ve elbette en çok da Meliha Diken'e çevrildi...
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VNL'de geçen yılki muazzam başarıdan sonra bu yıl görece bir tık daha geriden gelen Filenin Sultanları sakatlıklarla boğuşuyor. En büyük hedef olarak Olimpiyatlar'ın belirlendiği bu yıl Zehra Güneş ve Hande Baladın'ın sakatlıklarının son durumu voleybolseverler tarafından da ilgiyle takip ediliyor.
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Kaptan Eda Erdem'in takıma döner dönmez bu kez Zehra Güneş'in sakatlığı orta rotasyonunda alternatif olarak Beyza Arıcı'mız hazırda. Ancak aynı şeyi smaçör rotasyonumuz için net bir şekilde söylemek pek de mümkün değil.
İlkin Aydın ve Hande Baladın'ın peş peşe sakatlıklarından sonra Ebrar-Derya-Tuğba üçlüsü ön plana çıksa da özellikle manşeti çok güçlü bir alternatif isim gerekiyor. E geniş kadroya baktığımızda manşeti güçlü olan en büyük smaçör alternatifimiz tabii ki Fenerbahçe Opet'in yıldızı Meliha Diken!
2023/2024 sezonunda pasör Drča ile uyumu göz dolduran Meliha Diken sadece defansta değil hücum olarak da 'komple smaçör' havası vermiş, performansıyla göz doldurmuştu. Ancak enteresan bir şekilde Santarelli onu sadece geniş kadroda bırakmıştı.
Ebrar Karakurt'un yüksek manşet performansı haricinde Derya-Tuğba ikilisinin zaman zaman manşette aksaması, sahaya smaçör formasıyla giren Ayça Aykaç'ın beklenen performansın altında kalması tüm gözleri Meliha Diken'e çevirmiş durumda.
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