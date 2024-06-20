Smaçör Rotasyonumuz Oluşturuluyor: Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosunda Meliha Diken Sürprizi Gelir mi?

Geçen yıl VNL'i tarihte ilk defa kazanan Filenin Sultanları'nda asıl hedef Olimpiyatlar. Çeyrek finalde Polonya ile eşleşen Filenin Sultanları'nda Zehra Güneş'ten sonra Hande Baladın da riske edilmeyecek ve milli smaçörün tedavisi İstanbul'da gerçekleşecek. Hande haricinde İlkin Aydın'ın da sakatlık durumundan ötürü tüm gözler smaçör rotasyonuna ve elbette en çok da Meliha Diken'e çevrildi...