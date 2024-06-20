Dakika 1 Gol 1: Aksaray'ın Gururu Kuzeyboru'nun Yeni Smaçörü Margarita Kurilo'dan Güldüren Çöl Açıklaması

2023/2024 sezonunda Sultanlar Ligi'ni 5'inci sırada tamamlayarak müthiş bir lig performansına imza atan Aksaray'ın gururu Kuzeyboru'da yeni sezon öncesi en önemli transferlerden biri hiç kuşkusuz Rus smaçör Margarita Kurilo. Kariyerinde ilk defa Türkiye'de forma giymeye hazırlanan Kurilo'nun Rus medyasına verdiği bir röportajda yeni takımının şehri Aksaray'a dair söyledikleri ise sosyal medyayı yıktı geçti!

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