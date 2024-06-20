Dakika 1 Gol 1: Aksaray'ın Gururu Kuzeyboru'nun Yeni Smaçörü Margarita Kurilo'dan Güldüren Çöl Açıklaması
Dakika 1 Gol 1: Aksaray'ın Gururu Kuzeyboru'nun Yeni Smaçörü Margarita Kurilo'dan Güldüren Çöl Açıklaması
2023/2024 sezonunda Sultanlar Ligi'ni 5'inci sırada tamamlayarak müthiş bir lig performansına imza atan Aksaray'ın gururu Kuzeyboru'da yeni sezon öncesi en önemli transferlerden biri hiç kuşkusuz Rus smaçör Margarita Kurilo. Kariyerinde ilk defa Türkiye'de forma giymeye hazırlanan Kurilo'nun Rus medyasına verdiği bir röportajda yeni takımının şehri Aksaray'a dair söyledikleri ise sosyal medyayı yıktı geçti!
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Aksaray'ın gururu Kuzeyboru geçen yıl sezonu 5'inci tamamlayarak müthiş bir başarıya imza atmıştı. Smaçörler Sarah Parsons ve Tuğba Şenoğlu İvegin, orta oyuncu Büşra Kılıçlı ve Dominikli çapraz Gaila González başarının en büyük mimarları arasındaydı.
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Yeni sezonda birçok yıldızını kaybeden Kuzeyboru'nun şu ana kadarki en flaş transferlerinden biri hiç kuşkusuz Rus smaçör Margarita Kurilo. Son olarak Dinamo Moskova'da forma giyen Rus sporcu kariyerinde ilk defa Rusya dışında ve Türkiye'de forma giymeye hazırlanıyor.
Kurilo, geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir röportajında ise Türkiye ve yeni takımının şehri Aksaray'a dair güldüren ifadeler kullanmış. Kurilo, Aksaray hakkında bilgi sahibi olmak için daha önce Türkiye'de forma giyen Rus sporcu arkadaşlarına danışmış.
Kurilo'nun röportajında dikkat çeken kısım şurası: "Irina Fetisova'yı aradım, bana yeni takımımın bulunduğu şehir olan Aksaray'dan bahsetti. Aksaray, Türkiye'nin merkezinde bir şehirmiş. Irina bana şehrin endüstriyel olduğunu ve içinde bazı çöller olduğunu söyledi. Babası eskiden orada oynayan Tanya Shchukina ile de konuştum ve böylece şehir hakkında biraz bilgi topladım."
Ah be Irina! Geçen sezonun ilk yarısında Eda ve Aslı'ya kesilen, Şampiyonlar Ligi maçlarında yabancı sınırı olmadığı için forma giyerek olumlu anlamda şaşırtan Fetisova çiçeği burnunda Kuzeyborulu Kurilo'ya az biraz yanlış bir bilgi vermiş sanki.
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Fetisova'dan Aksaray'da çöl olduğu bilgisini alan Kurilo'nun güldüren cümleleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı:
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