Abart İstersen: Bahçelievler'in Yeni Transferi Martyna Czyrniańska'dan Ebrar Karakurt'a "Sportmenlik" Uyarısı!
Abart İstersen: Bahçelievler'in Yeni Transferi Martyna Czyrniańska'dan Ebrar Karakurt'a "Sportmenlik" Uyarısı!
Filenin Sultanları'nın ofansif smaçörü ama normalde pasör çaprazı ve her daim gurur kaynağımız Ebrar Karakurt'a rap'çi ağzıyla bir 'diss' daha geldi! Üstelik bu kez epey yakından tanıdığımız bir isimden, Polonya'nın genç smaçörü Martyna Czyrniańska'dan! Geçen sezon Eczacıbaşı Dynavit forması giyen, bu sezon Bahçelievler Belediyespor'a transfer olan Martyna da Ebrar'a 'diss' atanlar kulübüne katıldı!
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Ebrar'ımız Rusya'da malum çok mutlu. Kaliningrad'da şampiyonluğun eşinden dönen Ebrar, Dinamo Moskova'lı Nataliya Goncharova'yı ya da bir diğer adıyla 'Goncagül'ü çıldırtmıştı. Sonuçta olan 'Goncagül'e olmuş ve Ebrar'a savurduğu o orta parmak sporculuk kariyerinde büyük bir leke olarak ceza almasına sebep olmuştu.
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Şunu unutmayalım ki Ebrar'a kolay kolay hiçbir şey olmaz! Nedeni ise çok basit: Ebrar idmanlı... Sosyal medyadaki linçlere verdiği akıllı cevaplarıyla tanınan Ebrar, sahada elbette bizim takımı gazlıyor ve rakip takımı hafiften çıldırtıyor enerjisiyle.
Her defasında ramak kala hırsını dengede tutuyor ve burası çok önemli, bugüne kadar sarı kart aldığı maçların sayısı çok ama çok azdır.
Bu önemli istatistiki bilgiyi unutan son isim ise bir hayli yakından tanıdığımız bir isim olan Polonyalı smaçör Martyna Czyrniańska oldu.
Geçen sezon biricik Saliha Şahin'imizle takas olup Chemik Police'den Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olan ve neredeyse tüm sezonu karın kasındaki sakatlık yüzünden yedek kulübesinde geçiren Martyna, Sultanlar Ligi'nde bir sezon daha devam edecek.
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Yeni adresi Bahçelievler Belediyespor olacak olan Polonyalı smaçör, VNL'deki Türkiye-Polonya çeyrek final maçında beklentilerin epey üstünde bir performansa imza atmıştı.
VNL'i 3'üncü sırada tamamlayan Polonya'da yükselen bir form grafiği sergileyen Martyna, epey talihsiz bir açıklamaya imza atmış durumda. Polonya'da yayın yapan internet sitesi RMF 24'e röportaj veren Martyna, Ebrar için "Sportmenlik dışı davranışları vardı" yorumunda bulunmuş.
Sportmenlik dışı davranışları olan bir sporcunun sahada kalması mı? Peki Martyna, öyle olsun...
X kullanıcılarının da dikkatinden kaçmayan bu röportaja haklı olarak tepkiler gelmiş. İşte o yorumlardan bazıları:
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