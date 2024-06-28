Abart İstersen: Bahçelievler'in Yeni Transferi Martyna Czyrniańska'dan Ebrar Karakurt'a "Sportmenlik" Uyarısı!

Filenin Sultanları'nın ofansif smaçörü ama normalde pasör çaprazı ve her daim gurur kaynağımız Ebrar Karakurt'a rap'çi ağzıyla bir 'diss' daha geldi! Üstelik bu kez epey yakından tanıdığımız bir isimden, Polonya'nın genç smaçörü Martyna Czyrniańska'dan! Geçen sezon Eczacıbaşı Dynavit forması giyen, bu sezon Bahçelievler Belediyespor'a transfer olan Martyna da Ebrar'a 'diss' atanlar kulübüne katıldı!

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