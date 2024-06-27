'Arka Sokaklar'da Neler Oluyor? Sakatlık Durumu Merak Edilen Hande Baladın ve İlkin Aydın'dan İkonik Poz Geldi
'Arka Sokaklar'da Neler Oluyor? Sakatlık Durumu Merak Edilen Hande Baladın ve İlkin Aydın'dan İkonik Poz Geldi
VNL 2024'ü az biraz yorgunluklarla, sakatlıklarla kapatan Filenin Sultanları'nda durumu en çok merak edilen üç isim elbette Zehra Güneş, Hande Baladın ve İlkin Aydın... Olimpiyat'a kadar iyileşip iyileşmeyecekleri ve Olimpiyat kadrosuna seçilip seçilmeyecekleri voleybolseverlerin en çok merak ettiği konu. Baladinos ve İlkintoş'lar online'sa, müjdemizi verelim!
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Takım olarak Olimpiyat'a ilk giden ilk branşımız olan voleybolda ilk heyecan VNL'i kapattık. Bizim için Hande, İlkin ve Zehra üçlüsünün bir hayli talihsiz sakatlıklarıyla geçen bu ilk sınavı aslında hiç de fena bir tabloda bitirmeyerek son anda yarı final biletini ıskalayıp tamamladık.
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Birçok takım yavaş yavaş Olimpiyat kadrosunu açıklarken bizde tüm gözler Zehra, Hande ve İlkin üçlüsüne çevrilmiş durumda. Hande'nin karın kasındaki sakatlık iyiye gidiyor. Keza İlkin'in ayak bileğindeki sakatlığında da iyi bir gidişat söz konusu. Ancak tabii açıklamalar haricinde gözümüzle de görmek istiyoruz onlardaki son durumu.
Bizi duymuşlar gibi ikonik bir pozla sosyal medya mecralarına bomba gibi döndüler! İlkin Aydın ve Hande Baladın'ın bu pozu onların sakatlık durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkesin yüzünü güldürdü!
Bir kullanıcının 'Arka Sokaklar'daki Mesut Komiser-Hüsnü Çoban'ın ikonik pozunu alıntılayıp "Şöyle bir poz isterik" demesi üzerine İlkin'den cevap geldi. E İlkin'in paylaşımıyla birlikte günlerdir ikiliden haber bekleyen İlkintoş'lar ve Baladinos'lar adeta havalara uçtu!
Voleybol tayfayı bir anda mest eden, ikilinin Olimpiyat'a yetişeceğini düşündürten bu paylaşıma gelen tepkiler şöyle:
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Başımızın tacısınız kızlar, umarım bir an önce iyileşirsiniz.