'Arka Sokaklar'da Neler Oluyor? Sakatlık Durumu Merak Edilen Hande Baladın ve İlkin Aydın'dan İkonik Poz Geldi

VNL 2024'ü az biraz yorgunluklarla, sakatlıklarla kapatan Filenin Sultanları'nda durumu en çok merak edilen üç isim elbette Zehra Güneş, Hande Baladın ve İlkin Aydın... Olimpiyat'a kadar iyileşip iyileşmeyecekleri ve Olimpiyat kadrosuna seçilip seçilmeyecekleri voleybolseverlerin en çok merak ettiği konu. Baladinos ve İlkintoş'lar online'sa, müjdemizi verelim!