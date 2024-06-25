Olimpiyat'a Küs Gidilmez: Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas Birbirlerine Gerçekten Küstüler Mi?
Olimpiyat'a Küs Gidilmez: Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas Birbirlerine Gerçekten Küstüler Mi?
VNL'i 6'ncı sırada tamamlayan Filenin Sultanları'nda en büyük hedef elbette Olimpiyatlar. VNL'i orta şeker kıvamda tamamlayan Filenin Sultanları'nın en büyük iki hücum gücü Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt. Birbirlerini her daim destekledikleri bilinen ikiliye dair bir video ise sosyal medya kullanıcılarını üzdü. İşte o videoya gelen tepkiler...
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Kendi takımlarında pasör çaprazı mevkisinde oynayan Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas, Filenin Sultanları'nın en büyük hücum gücünü oluşturuyor.
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İlk defa geçen yaz Vargas'ın milli takım formasını giymesiyle aynı takımda buluşan ikiliden Ebrar, "Yeter ki Türkiye kazansın" diyerek milli takım sezonunda çaprazlıktan smaçörlüğe geçiş yapmış, manşetlerdeki beklenmeyen performansı göz doldurmuştu.
Saha içinde de her daim birbirlerini motive eden ikiliye dair son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video ise biraz kalp kıracak cinsten.
Bir maç sonu tebrik anında çekildiği düşünülen videoda Melissa Vargas 'çak' hareketi yapmak üzere ellerini havaya kaldırıyor ancak Ebrar Karakurt onu görmezden gelerek yanından hızlı adımlarla geçiyor, Vargas'ın elleri havada kalıyor.
Birbirlerini her röportajda öven ve çok iyi anlaştıkları bilinen ikili arasında küslüğe benzer bir soğukluk dikkat çekse de kimileri de bir sorun olmadığını düşünüp bu anlar üzerinden goygoy yaptı. Elbette bir problem varsa bu sorunun geçici olduğunu temenni etmekten başka seçeneğimiz yok. Malum, önümüz Olimpiyatlar ve pozitif enerjiye ihtiyacımız çok!
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Vargas'ın ellerinin havada kalması diye bir gerçek var ama cidden!
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