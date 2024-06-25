Olimpiyat'a Küs Gidilmez: Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas Birbirlerine Gerçekten Küstüler Mi?

VNL'i 6'ncı sırada tamamlayan Filenin Sultanları'nda en büyük hedef elbette Olimpiyatlar. VNL'i orta şeker kıvamda tamamlayan Filenin Sultanları'nın en büyük iki hücum gücü Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt. Birbirlerini her daim destekledikleri bilinen ikiliye dair bir video ise sosyal medya kullanıcılarını üzdü. İşte o videoya gelen tepkiler...