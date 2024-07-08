Günlerdir Süren Bekleyiş Bitti: 'Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Kadrosunda 2 Büyük Şok Var!
Günlerdir Süren Bekleyiş Bitti: 'Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyat Kadrosunda 2 Büyük Şok Var!
Voleybol tayfanın günlerdir merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu, 'Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki kadrosu açıklandı. Günlerdir sosyal medyada çeşitli tartışmalara sebep olan kadroda Santarelli'nin 2 kritik seçimi şimdiden voleybol izleyicileri arasında şaşkınlık yarattı.
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Paris Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda mücadele edecek olan Filenin Sultanları, grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
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Günlerdir merakla beklenen 12+1 kişilik kadro sonunda açıklandı. Kadroda 2 büyük sürpriz dikkat çekerken sakatlıkların düzelmesi genel anlamda sevindirdi.
Daniele Santarelli ve ekibinin belirlediği Olimpiyat kadrosundaki 12+1 sporcu şöyle:
Pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin
Pasör çaprazı Melissa Vargas
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Libero Gizem Örge
Orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve Aslı Kalaç
Smaçörler Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin ve Meliha Diken
Kadroda +1 olan isim ise orta oyuncu Beyza Arıcı oldu. Beyza, ancak 12 kişilik kadroda Eda, Zehra ya da Aslı'nın olası bir sakatlık sonucu kadrodan ayrılması halinde kadroya girebilecek ve madalya şansına kavuşabilecek.
VNL 2024'te mücadele eden ve 12+1 kişilik kadroda olması beklenen ancak Santarelli ve ekibinin kadroda düşünmediği isimler ise smaçör İlkin Aydın ve liberolar Simge Aköz ile Ayça Aykaç oldu.
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İlkin Aydın'ın kadroya girememe sebebi olarak sakatlığının henüz düzelmemesi düşünülürken Santarelli'nin Örge haricinde diğer liberoları manşetçi smaçör olarak düşünmemesi de dikkat çekti. Özellikle İlkin ve Simge'nin kadroda olmaması '2 büyük şok' olarak nitelendirildi.
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