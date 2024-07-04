Nazar mı Değdi? Kısa Sürede Gönülleri Fetheden Köfn Grubunun Dağıldığı Haberi Sevenlerini Epey Üzdü!

Son dönemlerin en popüler müzik gruplarından biri hiç şüphesiz ki Köfn! Pek çok şarkısıyla listelerin vazgeçilmezi haline gelen grup hakkında sevenlerini üzen bir haber geldi. Grup üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in birbirlerini takipten çıkması sonrası 'Köfn dağıldı!' haberleri de hızla yayıldı.