Nazar mı Değdi? Kısa Sürede Gönülleri Fetheden Köfn Grubunun Dağıldığı Haberi Sevenlerini Epey Üzdü!
Nazar mı Değdi? Kısa Sürede Gönülleri Fetheden Köfn Grubunun Dağıldığı Haberi Sevenlerini Epey Üzdü!
Son dönemlerin en popüler müzik gruplarından biri hiç şüphesiz ki Köfn! Pek çok şarkısıyla listelerin vazgeçilmezi haline gelen grup hakkında sevenlerini üzen bir haber geldi. Grup üyeleri Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in birbirlerini takipten çıkması sonrası 'Köfn dağıldı!' haberleri de hızla yayıldı.
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Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tarafından 2018 yılında kurulan Köfn grubu "Bi' Tek Ben Anlarım" adlı şarkılarıyla inanılmaz bir çıkış yaşadıları.
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Ev arkadaşı olmak için birbirlerine ulaşan bu ikili Türkiye'nin kısa sürede en popüleri arasına giren müzik gruplarından birinin temelini atmışlar.
Kariyerlerinde hızla yükselen ikili, 2022 yılında düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı ve En İyi Şarkı ödüllerini de kazandı.
Simge Sağın'la beraber çıkardıkları "Yakışıklı" şarkısıyla da gönülleri iyice fetheden Köfn hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Her konserleri heyecanla beklenen Köfn grubunun dağıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin çıkış noktası ise,
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Grup üyeleri Bilge Kağan Etil ve Salman Tin'in birbirlerini Instagram üzerinden takip etmeyi bırakması oldu!
Hayranlarını epey üzen bu haberin ardından Onedio olarak Bilge Kağan Etil'e ulaştık. Ünlü müzisyen grubun dağıldığı yönündeki haberlere "Her şey olacağına varır diyelim :)" diyerek cevap verdi.
Grubun solisti Salman Tin ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. (Yaptığı takdirde onu da içeriğimize ekleyeceğiz)
Ancak Salman Tin'in Twitter (X) hesabı üzerinden böyle bir paylaşım yapıp sildiği iddia ediliyor. 👇
Sosyal medya üzerinde Köfn grubunun dağıldığı yönündeki paylaşımları görenler ise yorum yapmadan duramadı.
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Kullanıcılardan gelen birkaç yorumu da sizin için bırakıyoruz...
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Belliydi uzun sürmeyeceği.