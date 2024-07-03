Seksi Dans Ettiğini Düşünen Zeynep Bastık'ın Twerk Performansı Fena Topa Tutuldu!
Seksi Dans Ettiğini Düşünen Zeynep Bastık'ın Twerk Performansı Fena Topa Tutuldu!
Şu sıralar ne yapsa gündem olamayı başaran Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde Harbiye sahnesinde sevenlerinin karşısına çıktı. Yine dans performansıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı seksi olduğunu düşündüğü dansı yüzünden dillere düşmekten kurtulamadı.
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Son şarkısı "Lan" ile müzik listelerini kasıp kavuran aynı zamanda adını globale de taşıyan Zeynep Bastık magazin dünyasında sıkça gündem olmaya devam ediyor.
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Ali Can Ayyıldız'la ayrılmasından kısa süre sonra oyuncu Serkay Tütüncü'yle yeni aşka yelken açan ünlü şarkıcı sahne şovları ve kostümleriyle sıkça manşetlere taşınıyor biliyorsunuz.
Zeynep Bastık'ın konser sonrası arkadaşı Baran Mengüç ile yaptığı dans performansı da bir o kadar olay olmuştu.
Temmuz ayının ilk gününde Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Zeynep Bastık'ın tüm biletlerin tükendiği sahnesindeki "twerkvari" dansı yine dile düşmekten kurtulamadı.
Önce o anları beraber izleyelim...
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Sonra da dansı gören sosyal medya kullanıcılarının tepkilerini görelim. Bakalım, kimler neler demiş neler...
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