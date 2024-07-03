Seksi Dans Ettiğini Düşünen Zeynep Bastık'ın Twerk Performansı Fena Topa Tutuldu!

Şu sıralar ne yapsa gündem olamayı başaran Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde Harbiye sahnesinde sevenlerinin karşısına çıktı. Yine dans performansıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı seksi olduğunu düşündüğü dansı yüzünden dillere düşmekten kurtulamadı.