İrem Derici, İsim Vermeden Birkaç Kadının Ayrıldığı Aşklarına Koştuğunu İddia Edip Fena Çıkıştı!
İrem Derici, İsim Vermeden Birkaç Kadının Ayrıldığı Aşklarına Koştuğunu İddia Edip Fena Çıkıştı!
Yoğun konser maratonundan bulduğu arada tatile kaçan İrem Derici son paylaşımıyla gündeme geldi. 'Eski aşklarına giden' bir-iki kişiden bahseden ünlü şarkıcının isim vermeden yazdıkları akıllarda soru işareti bıraktı.
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Şarkıları, dans şovları, kıyafetleriyle magazin dünyasının önde gelen isimlerinden birine dönüşen İrem Derici yaz aylarının gelmesiyle konser maratonunu artırmış durumda.
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Yaz mevsimini de çalışarak geçiren ünlü şarkıcı deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı. Kırmızı bikinili fotoğraflarıyla dikkatleri üzerine çeken Derici yine gündem olacak paylaşımla çıkageldi
Dobralığıyla nam salan, aklındakini anında sözlerine yansıtan İrem Derici sivri dilini bir kez daha konuştururken akılları da fena karıştırdı.
Bir türlü aradığı aşkı bulamadığına çok kez şahitlik ettiğimiz popüler şarkıcı, "Bi' iki abla var, kimi naşlasam koştur koştur ona gidiyorlar, bak şaşmıyor. Kız matah bir şey olsa ben tutardım zaten" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.
Derici herhangi bir isim vermeden sözlerine şöyle devam etti: "Yapmayın abla az kendinize saygınız olsun diyeceğim de, bir s*k olamamanın size verdiği yetkiye dayanarak yaşıyorsunuz. God be with you (Tanrı sizinle olsun)"
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İrem Derici'nin olay olan sözlerini çektiği tuvalet fotoğrafının üzerine yazması da epey manidar bulundu!
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kendisinin bi s*ke benzeyebilmek için o kadar ameliyat geçirmesi ve s*k yerine konmak için çarpıcı açıklamalar yapıyorken, millete (ki öyle birilerinin varlı... Devamını Gör