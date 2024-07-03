Gerçek 'Rüya'sına Kavuştu: Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Evleniyor!
Gerçek 'Rüya'sına Kavuştu: Hayat Bilgisi'nin 'Pikaçu'su Kerem Kupacı Evleniyor!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C87I_oAo80d/
Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; ünlü oyuncu Kerem Kupacı, bugün sevgilisi avukat Ece Ceylanlı ile nikah masasına oturuyor.
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2003 - 2006 yılları arasında yayınlanan Hayat Bilgisi, şüphesiz Türk dizi tarihinin en sevilen yapımlarından biridir.
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Perran Kutman'ın başrollünde yer aldığı, biribirinden anlamlı derslerin verildiği dizi birçok ünlü oyucunun kariyerini parlatmasını da sağlamıştı.
Bu isimlerden biri de Kerem Kupacı olmuştu. Dizide "Pikaçu" lakaplı Kerem karakterine hayat veren ünlü oyuncu performansıyla gönüllere taht kurmuştu.
Hele ki dizideki Rüya karakteriyle olan heyecan dolu aşklarını bayıla bayıla izlemiştik değil mi?
Son olarak Ben Bu Cihana Sığmazam ve Kısmet dizilerinde rol alan Kerem Kupacı uzun zaman sonra ilk kez özel hayatıyla gündeme geldi.
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Muhabir Online'dan Akif Yaman'ın özel haberine göre; Kerem Kupacı, yıllardır aşk yaşadığı Ece Ceylanlı ile İstanbul Sedef Adası’nda nikah masasına oturuyor.
Ünlü oyuncu Kerem Kupacı'nın avukat sevgilisiyle dünyaevine girme hazırlığı yaptığını duyanlarsa "İşte gerçek 'Rüya'sını buldu" demeden geçmedi...
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