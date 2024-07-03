İnandık mı? Doğukan Güngör'le Samimi Şekilde Görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Aşk İddialarına Cevap!

Kızılcık Şerbeti’nin dikkat çeken oyuncusu Doğukan Güngör ile eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun samimi pozları ortalığı fena karıştırdı. Aşk iddialarının havada uçuşmasıyla beraber Aleyna Kalaycıoğlu'ndan gelen cevap gibi paylaşım pek de inandırıcı bulunmadı.