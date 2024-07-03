İnandık mı? Doğukan Güngör'le Samimi Şekilde Görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Aşk İddialarına Cevap!
İnandık mı? Doğukan Güngör'le Samimi Şekilde Görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Aşk İddialarına Cevap!
Kızılcık Şerbeti’nin dikkat çeken oyuncusu Doğukan Güngör ile eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun samimi pozları ortalığı fena karıştırdı. Aşk iddialarının havada uçuşmasıyla beraber Aleyna Kalaycıoğlu'ndan gelen cevap gibi paylaşım pek de inandırıcı bulunmadı.
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2021 yılında yayınlanan Survivor'da yarı finalde elenip şampiyonluğa son anda veda eden Aleyna Kalaycıoğlu o günden beri gündemden düşmez oldu.
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Yarışmadan ayrıldıktan sonra bir anda müzik kariyerine adım atarak 'Beceremedim' adlı bir single çıkaran Kalaycıoğlu kısa sürede geniş bir kitle tarafından da sevildi.
Son olarak bu yıl yayınlanan Survivor All Star kadrosunda yer alan fenomen bu sefer de aşk haberleriyle gündeme bomba gibi düştü.
Havaların ısınmasıyla tatile çıkan Aleyna, Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'le birlikte görüntülendi.
İkilinin epey samimi şekilde görüntülenmesinin ardından "Yeni bir aşk başladı" haberleri aldı başını yürüdü elbette.
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Pek çok kişi bu karelerin aşklarının kanıtı olarak değerlendirdi elbette. Konuyla ilgili ilk sessizliği bozan kişiyse Aleyna Kalaycıoğlu oldu.
Eski Survivor yarışmacısı, tekne üzerinde verdiği bir pozu herhangi bir not düşmeden sadece Reynmen'in "Yalan" şarkısıyla paylaştı.
Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialara verilen cevap olarak değerlendirilen bu paylaşımı ise pek inandırıcı bulunmadı. Siz ne diyorsunuz? Aşk var mı yoksa yoksa yok mu?
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