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Demet Akalın, Kocacığı Umut Evirgen'le Balayını Övmelere Doyamayan Alina Boz İçin "Hamile" Çıkışı Yaptı!

Demet Akalın, Kocacığı Umut Evirgen'le Balayını Övmelere Doyamayan Alina Boz İçin "Hamile" Çıkışı Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.07.2024 - 16:44

Geçtiğimizin yıl sonunda Umut Evirgen'le nikah masasına oturan oyuncu Alina Boz'un son görünüşü sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki hafif şişliği gören Demet Akalın ise Boz'un hamile olduğunu öne sürdü.

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Paramparça dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Alina Boz, Maraşlı ve Aşk101 gibi dizilerle de epey beğeni topladı. Kariyeri kadar güzelliğiyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncunun özel hayatı da sürekli konuşulur hale geldi.

Paramparça dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Alina Boz, Maraşlı ve Aşk101 gibi dizilerle de epey beğeni topladı. Kariyeri kadar güzelliğiyle kendine hayran bırakan ünlü oyuncunun özel hayatı da sürekli konuşulur hale geldi.

Ünlüler dünyasında çapkınlığıyla nam yapan Umut Evirgen'e gönlünü kaptıran başarılı oyuncunun jet hızıyla başlayan ilişkisi beş ayın sonunda nikah masasına taşınmıştı.

Ünlüler dünyasında çapkınlığıyla nam yapan Umut Evirgen'e gönlünü kaptıran başarılı oyuncunun jet hızıyla başlayan ilişkisi beş ayın sonunda nikah masasına taşınmıştı.

Emirgan’da demirli halde bulunan Halas Gemisi’nde  2 Aralık'ta yapılan düğünde adeta ünlüler geçidi yaşanmıştı.

Evlendikleri günden bu yana tüm dünyayı gezmeye yemin etmişçesine dolaşan ikili hakkında sürekli yeni iddialar da patlak verdi. Bunlardan biri boşanmayla ilgiliydi ancak haberler dedikodudan ibaret çıktı.

Evlendikleri günden bu yana tüm dünyayı gezmeye yemin etmişçesine dolaşan ikili hakkında sürekli yeni iddialar da patlak verdi. Bunlardan biri boşanmayla ilgiliydi ancak haberler dedikodudan ibaret çıktı.

Havaların ısınmasıyla kendilerini Bodrum’a atan ünlü ikili burada birkaç gün geçirdikten sonra soluğu Çeşme'de aldı.

Havaların ısınmasıyla kendilerini Bodrum’a atan ünlü ikili burada birkaç gün geçirdikten sonra soluğu Çeşme'de aldı.

Eşiyle beraber deniz keyfi yaparken görüntülenen başarılı oyuncunun biraz kilo aldığı öne sürüldü.

Eşiyle beraber deniz keyfi yaparken görüntülenen başarılı oyuncunun biraz kilo aldığı öne sürüldü.
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Geçtiğimiz akşam da bir davette ışıl ışıl elbisesiyle kameralar karşısına çıkan Alina Boz için yeni iddialar yayılmaya başladı.

Geçtiğimiz akşam da bir davette ışıl ışıl elbisesiyle kameralar karşısına çıkan Alina Boz için yeni iddialar yayılmaya başladı.

Ünlü oyuncunun gecedeki konuşmasını da pas geçemeyiz tabii...

Güzel oyuncunun yüzünün şiş olduğu dikkat çekerken devreye şarkıları kadar yorumlarıyla da dikkat çeken Demet Akalın girdi. Ünlü şarkıcı, Müge Boz'un hamile olduğunu öne sürdü.

Güzel oyuncunun yüzünün şiş olduğu dikkat çekerken devreye şarkıları kadar yorumlarıyla da dikkat çeken Demet Akalın girdi. Ünlü şarkıcı, Müge Boz'un hamile olduğunu öne sürdü.

"Bu kız hamile" diyip bir de üzerine göz kırpan emoji bırakan Demo'nun paylaşımı kısa sürede "Acaba mı?" diye sordurttu.

Olmadığı masa kalmayan Demet Akalın'a "nereden vardınız?" diye soru soran kullanıcıya cevap veren ünlü şarkıcı "Tanımıyorum surat şiş, kilo da almış" dedi.

Olmadığı masa kalmayan Demet Akalın'a "nereden vardınız?" diye soru soran kullanıcıya cevap veren ünlü şarkıcı "Tanımıyorum surat şiş, kilo da almış" dedi.

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