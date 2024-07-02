Özge Ulusoy Biricik Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun Doğum Gününde Yeniden Aşka Geldi!
Özge Ulusoy Biricik Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'nun Doğum Gününde Yeniden Aşka Geldi!
Çolakoğlu Holding'in veliahtlarından Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy sosyal medya hesabından sevgilisinin doğum gününü kutladı. İnanılmaz aşka gelen ünlü mankenin Faruk Çolakoğlu'na övgüler yağdırdığı paylaşıma yüzlerce yorum geldi.
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Podyumların başarılı isimlerinden biri olan Özge Ulusoy son dönemlerdeki radikal değişimleri ve estetik açıklamalarıyla gündeme geliyor.
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İlk olarak sarı saçlarını boyatan, ardından da koyu renk saçlarını bir anda kısacık kestiren ünlü manken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Kendisi kariyeri kadar özel hayatıyla magazin manşetlerinde yer alıyor elbette. Ünlü güzel, bir süredir Çolakoğlu Holding'in veliahtlarından olan Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor.
Pek çok kişinin birbirlerine çok yakıştırdığı ünlü çift aşklarını sürekli kameralar önünde yaşayanlardan değil. Hatta Faruk Çolakoğlu neredeyse hiç görünmüyor. Ulusoy da bu konu hakkında "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim" açıklaması yapmıştı.
Hürriyet'in haberine göre; taktığı tektaşın 1 milyon liradan fazla değeri olduğu öğrenilen Özge Ulusoy'un evlilik soruları karşısında sadece “Hayırlısı” demekle yetinmesi de çok konuşulmuştu.
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Aşkının evlilik yolunda olduğu konuşulan Ulusoy bu sefer de Faruk Çolakoğlu'nun doğum gününe özel hazırladığı video ile gündeme geldi.
Biricik sevgilisiyle siyah-beyaz karelerini "King Faruk❤️You’re my HERO… Happy birthday…I’m the luckiest girl in the world because of you🧿 (Kral Faruk❤️Sen benim KAHRAMANIMSIN... Mutlu yıllar... Dünyanın en şanslı kızı benim sayende🧿)" notuyla paylaştı.
Aretha Franklin'in "I Say a Little Prayer" adlı şarkısı eşliğinde yaptığı paylaşıma tüm sevenlerinden güzel mesajlar geldi.
O paylaşımı da buraya bırakıyoruz:
Hadi gelin yorumları da beraber görelim...
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