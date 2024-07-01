Bu Anket Sizi Epey Zorlayacak: Bu Kadınların Hangisi Daha Cool?

Son dönemlerde magazin dünyasındaki hareketlilik artmış durumda. Kimileri açıklamaları, kimileri sosyal medya paylaşımları, kimileri ise kombinleriyle gündeme geliyor. Tabii bunların yanında gündemi ayağa kaldıran olaylar da var. Yaşananlara herkes kendine göre tepkiler de verebiliyor. Peki hazır ortalık böylesine hareketliyken size ünlü kadınlar arasında kimin daha cool olduğunu sorsak...

Sizi epey zorlayacak bu ankete hazır mısınız?