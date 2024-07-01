Lara ve Selahattin Paşalı Çifti Biricik Kızları Pera'nın 2. Yaşını Kutladıkları Karelerle Mest Etti
Lara ve Selahattin Paşalı Çifti Biricik Kızları Pera'nın 2. Yaşını Kutladıkları Karelerle Mest Etti
Selahattin Paşalı ve eşi Lara Tümer çifti biricik kızları Pera'nın 2. yaş gününe özel yaptıkları paylaşımla yine gözlerimizden kalpler çıkardı.
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Rol aldığı her yapımda büyük başarılara imza atan Selahattin Paşalı ile Lara Tümer iki yıllık aşklarını 2022'de nikah masasına taşımışlardı.
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Düğün sırasında 7 aylık hamile olan yerli Barbara Palvin'imiz Lara Tümer'in gelinliği ile Paşalı'nın damatlığı o dönem epey konuşulmuştu.
6 Temmuz 2022 tarihinde kızlarını kucaklarına alıp adını Pera koyan gözde çift, doğumundan beri yüzünü göstermedikleri bebeklerini ilk kez 1. yaş gününde göstermişlerdi.
Lara Paşalı'nın Instagram hesabından "Mutlu 1 yaş Perakuş" notu ile paylaştığı kareyi görenler minik kızın annesi gibi güzel olduğunu söylemeden geçmemişti.
Magazin dünyasının en tatlı ailelerinden biri olan Selahattin-Lara ve Pera Paşalı ailesinden gelen her poz kalplerimizi eritir oldu.
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Yaz sezonunun gelmesiyle tatile çıkan Paşalı çiftinin kızları Pera'nın deniz keyfi de "41 kere maşallah" dedirtti tabii.
Veee dünyalar güzeli Pera Paşalı bugün 2 yaşına bastı. Babalığın çok yakıştığı Selahattin Paşalı, eşi ve kızıyla verdiği pozu paylaşıp "happy birthday babacım🎈(İyi ki doğdun babacığım)" notunu düştü.
Tatlı anneliğiyle adeta örnek olan Lara Paşalı ise "Happy Birthday to my Best Friend I love you mommycim 🤍🎂 #2 (En iyi arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum anneciğim)" notuyla kızının birçok karesini yayınladı.
Görenleri tatlılığa boğan ve ilk kez gördüğümüz Pera'nın fotoğrafları takipçilerin yüreğini sıcacık yaptı.
Hadi gelin bu mutlu aile pozuyla kutlanan doğum günü karesine gelen yorumlara okuyalım...
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İyi ki doğdun Pera...🧿🧿🧿
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