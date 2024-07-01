İyi ki Doğdun: Güzelliğine Güzellik Katan Serenay Sarıkaya'nın 32. Yaşına Özel Paylaşımına Övgüler Yağdı!
İyi ki Doğdun: Güzelliğine Güzellik Katan Serenay Sarıkaya'nın 32. Yaşına Özel Paylaşımına Övgüler Yağdı!
Ülkemizin en güzel kadınlarından biri olan Serenay Sarıkaya bugün 32 yaşına girdi. Başarılı oyuncunun doğum gününe özel yaptığı paylaşım yakınları ve takipçileri tarafından övgü yağmuruna tutuldu!
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İlk oyunculuk deneyimini 'Şaşkın' filmiyle elde eden Serenay Sarıkaya, sonrasında 'Plajda' filminde rol almıştı. Ancak çoğumuz onu Adanalı dizisindeki performansıyla tanımıştık.
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2013 ve 2015 yılları arasında yayınlanan Medcezir dizisini soluksuz izlememizi sağlayan "Mira" karakterine hayat veren ünlü oyuncu bu rolüyle kalplerimize taht kurmuştu.
Serenay Sarıkaya o günden sonra rol aldığı her projenin hakkını vermeyi başararak yer aldığı yapımları da reytinglerde zirveye taşımıştı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisi de bunlardan biri oldu.
Oyunculuğu ve güzelliğiyle her daim gündemimizde yer bulan Sarıkaya magazin dünyasının gözbebeği haline gelmiş ünlü isimlerden biri oldu artık.
Bir yandan doğal halleri, bir yandan dişil enerjisi derken inanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yetenekli oyuncunun attığı her adım ilgiyle de takip edilir oldu elbette.
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Sarıkaya'nın kariyeri kadar aşk hayatının da mercek altına aldığını söylememize gerek dahi yoktur eminim ki.
Yıl boyunca giydikleriyle, ödül törenlerinde çılgın halleriyle, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı göndermeli paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu bugün bir yaş daha aldı.
"Ladies and gentlemen!! 32!!🎂🚀♥️🦀" notuyla doğum gününe özel bir post paylaşan Serenay Sarıkaya'nın mumlu karesine kısacık zamanda binlerce beğeni ve yorum geldi.
Hadi gelin, ünlü oyuncunun dostlarından ve sevenlerinden gelen mesajlara beraber bakalım...
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İyi ki Doğdun Serenay Sarıkaya!... ❤️
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