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Sabancıların Gelini Pınar Sabancı'nın Havaalanındaki "Zeytinsiz" Poğaça İsyanı Tepkilerin Odağı Oldu!

Sabancıların Gelini Pınar Sabancı'nın Havaalanındaki "Zeytinsiz" Poğaça İsyanı Tepkilerin Odağı Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.07.2024 - 10:49

İlhan Sabancı'nın eşi Uzman Psikolog Pınar Sabancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Havaalanına giden sosyetik güzelin 'zeytinsiz' poğaçaya yönelik esprili isyanı kullanıcıların tepkisini topladı.

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Ülkemizin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancılar'dan Yalçın ve Neslihan Sabancı çiftinin oğlu İlhan Sabancı ile Pınar Konca 2010 yılında Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu.

Ülkemizin önde gelen ailelerinden biri olan Sabancılar'dan Yalçın ve Neslihan Sabancı çiftinin oğlu İlhan Sabancı ile Pınar Konca 2010 yılında Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmuştu.

Sabancılar'ın gelini Nazlı Sabancı ve ailenin müstakbel gelini Hande Erçel kadar gündeme taşınmayan Pınar Sabancı Tuhaf ve PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programıyla büyük beğeni topluyor.

Sabancılar'ın gelini Nazlı Sabancı ve ailenin müstakbel gelini Hande Erçel kadar gündeme taşınmayan Pınar Sabancı Tuhaf ve PSM iş birliği ile gerçekleştirilen 'Pınar Sabancı ile Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programıyla büyük beğeni topluyor.

3 çocuk annesi ve alanında epey başarılı bir uzman psikolog olan Pınar Sabancı başarıları kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

3 çocuk annesi ve alanında epey başarılı bir uzman psikolog olan Pınar Sabancı başarıları kadar güzelliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde havaalanında aldığı zeytin poğaçanın içinde zeytin bulunmadığını düşünen sosyetik güzelin “Havaalanındaki zeytinli poğaçaya zeytinli poğaça fotoğrafı göstermişler, o kadar…” notlu esprili isyanı kısa sürede kullanıcıların eleştirisini topladı.

Geçtiğimiz günlerde havaalanında aldığı zeytin poğaçanın içinde zeytin bulunmadığını düşünen sosyetik güzelin “Havaalanındaki zeytinli poğaçaya zeytinli poğaça fotoğrafı göstermişler, o kadar…” notlu esprili isyanı kısa sürede kullanıcıların eleştirisini topladı.

Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı yorumları beraber görelim...

Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı yorumları beraber görelim...
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