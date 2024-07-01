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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
01.07.2024 - 10:00

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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İrem Derici:

İrem Derici:

Selen Görgüzel:

Selen Görgüzel:

Hande Erçel:

Hande Erçel:

Ece Seçkin:

Ece Seçkin:

Hande Yener:

Hande Yener:
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Yasemin Özilhan:

Yasemin Özilhan:

Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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