Bankadan Reklam Teklifi Alan Nejat İşler'in Para Yerine Öğrencilere Burs Verilmesini İstemesi Takdir Topladı

Müzisyen ve köşe yazarı Sina Koloğlu'nun haberine göre; bir bankadan reklam seslendirmesi teklifi alan Nejat İşler'den takdir toplayan bir hamle geldi. Ünlü oyuncunun reklam karşılığında para almak yerine öğrencilere burs verilmesini istemesi ayakta alkışlandı!