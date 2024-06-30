Bankadan Reklam Teklifi Alan Nejat İşler'in Para Yerine Öğrencilere Burs Verilmesini İstemesi Takdir Topladı
Bankadan Reklam Teklifi Alan Nejat İşler'in Para Yerine Öğrencilere Burs Verilmesini İstemesi Takdir Topladı
Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/sina-k...
Müzisyen ve köşe yazarı Sina Koloğlu'nun haberine göre; bir bankadan reklam seslendirmesi teklifi alan Nejat İşler'den takdir toplayan bir hamle geldi. Ünlü oyuncunun reklam karşılığında para almak yerine öğrencilere burs verilmesini istemesi ayakta alkışlandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son olarak Aile ve Zaferin Rengi gibi yapımlarda rol alan Nejat İşler her adımıyla magazinin manşetlerine oturmayı başarıyor desek yeridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rol aldığı her yapımı birkaç adım öne taşımayı başaran ünlü oyuncu bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi.
Müzisyen ve köşe yazarı Sina Koloğlu'nun haberine göre; bir bankadan reklam filmi için seslendirme teklifi alan İşler bu işin karşılığında para almak yerine çok farklı bir teklif sunmuş.
Bankanın böyle bir teklif karşısında bin öğrenci önerisinde bulunması üzerine yeniden devreye giren Nejat İşler bunun yarısı sayıda öğrenci okuttuğunu belirtip “Koca banka bu kadar mı öğrenciyi okutur?” demiş.
Bin rakamının yükseltilmesini isteyen ünlü oyuncudan gelen beş bin öğrenci teklifinin de banka tarafından kabul ettiği iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nejat İşler'in bu anlamlı hareketi de sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir topladı elbette...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın