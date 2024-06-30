Fatih Altaylı, Konuğu Meryem Uzerli'ye Erotik Sahneleri Sorarak Babasının Tepkisini Merak Etti!
Fatih Altaylı, Konuğu Meryem Uzerli'ye Erotik Sahneleri Sorarak Babasının Tepkisini Merak Etti!
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Meryem Uzerli, Hülya Avşar'dan sonra Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. Altaylı, Uzerli'ye dijital platformda yayınlanan dizideki çıplak sahnelerini sorunca olanlar oldu.
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Ekranlara damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Hürrem" karakteriyle gönülleri fetheden Meryem Uzerli uzun bir aranın ardından dijital platformdaki yeni projesiyle ekranlara döndü.
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Dizideki performansıyla kısa sürede en çok konuşulan isimler arasına giren ünlü oyuncu son günlerde pek çok programa katılmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk olan Meryem Uzerli'ye gelen "neden evlenmediler seninle?" sorusuyla gündem yaratmıştı.
Güzel oyuncu Meryem Uzerli, Hülya Avşar'a konuk olmadan önce Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan programında yer aldı.
Altaylı, ünlü oyununun yer aldığı son projedeki erotik bulunan sahneler hakkındaki sorusuyla dikkat çekti.
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"Bunlar mesela sen daha önceki dizinde böyle bir şey yoktu. Bir rahatsızlık duyuyor musun veya bunlarla ilgili çocuklarınla ailenle falan konuştuğunuz zaman ne hissediyorsun bir şey diyorlar mı annen, baban, kızın?"
"Biz yani ben ve sanatçılar olarak çok söylüyorum bunu ama bana göre doğrusu bu yani sonuçta ben bir sanatçı olarak bir sanatçılar olarak var olan hikâyelerin aynasıyım" diyen Uzerli açıklamasını şu sözlerle devam ettirdi:
"Her şey var bu dünyada... Sen bir sanatçı olarak umarım seçebiliyorsun hangi hikayenin aynası olmak istiyorum? Neyi canlandırmak istiyorum? Nasıl bir duygu hissetmek istiyorum? Tabii ki öyle sahneler var o projede..."
"Babam dediği gibi o hikâyenin önüne geçmiyor önemli olan o bu hikâyenin bir parçası bana göre böyle erotik değil. Yani ekip olarak, yönetmenler olarak yapımcı olarak biz böyle bakmadık bakmıyoruz da çok doğal bir şey... "
Bu sözlerin üzerine babasının "erotik" bulunan dizi sahneleri hakkında düşüncesini aktaran Uzerli'den gelen "Babam dedi ki o kadar gerek yoktu ama yani sen bir sanatçı olarak bunu bilirsin..." sözleri ise epey güldürdü kendisini.
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