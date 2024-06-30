Marka İş Birliği Yapmak İsteyen Nazlı Sabancı Bu Sefer de Ayakları Yüzünden Topa Tutuldu!
Marka İş Birliği Yapmak İsteyen Nazlı Sabancı Bu Sefer de Ayakları Yüzünden Topa Tutuldu!
Sosyal medya hesabından bir takı markası iş birliği için paylaşım yapan Nazlı Sabancı'nın hem pozları hem de ayakları kullanıcılar tarafından yine fena topa tutuldu!
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Ülkemizin önde gelen aileleri arasında yer alan Sabancı ailesi son dönemlerde magazinde epey ilgi çekmiş durumdalar. Bu noktada öne çıkanlar arasında şüphesiz ki Nazlı ve Hacı Sabancı çifti yer alıyor.
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Dört yıllık aşklarını 2021 yılının Ekim ayında görkemli bir düğünle nikah masasına taşıyan sosyetik çift ne yapsa manşetlere taşınır oldu. Özellikle de ailenin gelini Nazlı Sabancı...
Kendisini tanımaya başladığımız ilk günden bu yana epey bir imaj değişikliği yapan sosyetik güzel, sosyal medya paylaşımları, verdiği pozları ve "demode" bulunan kombinleri yüzünden yüzünden sürekli eleştiri alıyor.
Kayınvalidesi Arzu Sabancı'yla şehir şehir gezen Nazlı Sabancı bu sefer de 438 bin takipçili hesabından marka iş birliği için verdiği pozlarla olay oldu.
Tatil için ailecek Bodrum'da olan Nazlı Sabancı'nın paylaşımında topa tutulan nokta ise ayakları oldu. Kullanıcılar ünlü güzelin hem pozlarını hem de ayaklarını eleştirdi.
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Hadi gelin sosyal medyadan gelen tepkilerin birkaçını beraber görelim... 👇
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Siz pozlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara...
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Ya ne saçma sapan bir zihniyet türedi son yıllarda! Her şeyimiz, her yerimiz güzel olacak estetik olacak. Yok öyle bir şey arkadaşlar, kendinize gelin! Hayat... Devamını Gör
Konu burada bu kadin değil genel anlamda aşıri sinir eden sosyal medya pisliklerine sözüm , O laf eden tayfanın ayakları nasil acaba !! Her güzelin bir kusur... Devamını Gör
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