Sabancıların Gündemden Düşmeyen Gelini Nazlı Sabancı Bu Sefer De Serin Sularda Sörf Şovu Yaptı!
Sabancıların Gündemden Düşmeyen Gelini Nazlı Sabancı Bu Sefer De Serin Sularda Sörf Şovu Yaptı!
Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesinin gelini olan Nazlı Sabancı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sosyetik güzel bu sefer de tatile gittiği Bodrum'da yaptığı sörf şovuyla öne çıktı.
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Ömer ve Arzu Sabancı büyük oğulları Hacı Sabancı ile Bursa sosyetesinin önemli simalarından Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı 2017 yılında birliktelik yaşamaya başlamıştı.
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Yeni bir aşka yelken açtıkları günden bu yana gözleri üzerlerine çeken ikili 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Nikah masasına oturup ülkenin önde gelen ailelerinden birine gelin olarak giren Nazlı Sabancı ise manşetlerden düşmedi. Kendisi bir yandan radikal değişikliklik yaptığı iddialarıyla, bir yandan "rüküş" bulunan giyimiyle sürekli eleştirilmeye başlandı.
Nazlı Sabancı bu sefer alışık olmadığımız bambaşka bir konuyla öne çıktı. Havaların ısınmasıyla soluğu deniz kenarında alan Sabancı ailesi tatil için Bodrum'u seçti.
Teknenin arkasında sörf yapan Nazlı Sabancı'nın mavi denizde dalgaların keyfini çıkardığı anları da eşi Hacı Sabancı kayda aldı.
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Ailenin sevimli köpeği Muffin de Nazlı Sabancı'nın sörf anını dikkatle izledi.
O anları buradan da izleyebilirsiniz:
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