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Sabancıların Gündemden Düşmeyen Gelini Nazlı Sabancı Bu Sefer De Serin Sularda Sörf Şovu Yaptı!

Sabancıların Gündemden Düşmeyen Gelini Nazlı Sabancı Bu Sefer De Serin Sularda Sörf Şovu Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.06.2024 - 12:00

Türkiye'nin önde gelen ailelerinden Sabancı ailesinin gelini olan Nazlı Sabancı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Sosyetik güzel bu sefer de tatile gittiği Bodrum'da yaptığı sörf şovuyla öne çıktı.

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Ömer ve Arzu Sabancı büyük oğulları Hacı Sabancı ile Bursa sosyetesinin önemli simalarından Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı 2017 yılında birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Ömer ve Arzu Sabancı büyük oğulları Hacı Sabancı ile Bursa sosyetesinin önemli simalarından Güneş Dimili'nin kızı Nazlı Kayı 2017 yılında birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Yeni bir aşka yelken açtıkları günden bu yana gözleri üzerlerine çeken ikili 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Yeni bir aşka yelken açtıkları günden bu yana gözleri üzerlerine çeken ikili 2021 yılının Ekim ayında da görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Nikah masasına oturup ülkenin önde gelen ailelerinden birine gelin olarak giren Nazlı Sabancı ise manşetlerden düşmedi. Kendisi bir yandan radikal değişikliklik yaptığı iddialarıyla, bir yandan "rüküş" bulunan giyimiyle sürekli eleştirilmeye başlandı.

Nikah masasına oturup ülkenin önde gelen ailelerinden birine gelin olarak giren Nazlı Sabancı ise manşetlerden düşmedi. Kendisi bir yandan radikal değişikliklik yaptığı iddialarıyla, bir yandan "rüküş" bulunan giyimiyle sürekli eleştirilmeye başlandı.

Sosyal medya kullanımı yüzünden de zaman zaman fena topa tutulan Nazlı gelinin, küçük kızı Arzu Alara'nın yüzünü gizleme biçimleri de dillere düştü.

Nazlı Sabancı bu sefer alışık olmadığımız bambaşka bir konuyla öne çıktı. Havaların ısınmasıyla soluğu deniz kenarında alan Sabancı ailesi tatil için Bodrum'u seçti.

Nazlı Sabancı bu sefer alışık olmadığımız bambaşka bir konuyla öne çıktı. Havaların ısınmasıyla soluğu deniz kenarında alan Sabancı ailesi tatil için Bodrum'u seçti.

Nazlı Hanım'ın pembeler içindeki Bodrum kombini de 'bu havada bu seçim oldu mu?' yorumları da aldı tabii...

Teknenin arkasında sörf yapan Nazlı Sabancı'nın mavi denizde dalgaların keyfini çıkardığı anları da eşi Hacı Sabancı kayda aldı.

Teknenin arkasında sörf yapan Nazlı Sabancı'nın mavi denizde dalgaların keyfini çıkardığı anları da eşi Hacı Sabancı kayda aldı.
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Ailenin sevimli köpeği Muffin de Nazlı Sabancı'nın sörf anını dikkatle izledi.

O anları buradan da izleyebilirsiniz:

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