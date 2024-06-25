Gazeteci Emrullah Erdinç, Dilan Polat'ın Duruşma Öncesi "Suçum Yok" Diyerek Yere Yığıldını Açıkladı!

Aylardır cezaevinde olan Dilan Polat, eşi Engin Polat ile Sezgin Polat'ın yeni duruşması bugün görülecekti. Fenomen davalarını yakından takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç mahkeme öncesi Dilan Polat'ın 'suçum yok' diyerek yere yığıldığını açıkladı.