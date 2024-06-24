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Farah Zeynep Abdullah, Beren Saat'i Metrelerce Öteden Çekip "Ben Bu Beren'i Yerim" Diyen Muhabire Öfke Kustu

Farah Zeynep Abdullah, Beren Saat'i Metrelerce Öteden Çekip "Ben Bu Beren'i Yerim" Diyen Muhabire Öfke Kustu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.06.2024 - 17:01

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu ile birlikte teknede olduğu anları görüntüleyen Ekol Magazin muhabirinin ünlü oyuncuya yönelik çirkin sözleri tepki topladı! Yaşananlara sessiz kalmayan Farah Zeynep Abdullah ise olaya kayıtsız kalmadı.

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Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Bihter" karakteriyle hepimizde derin izler bırakan Beren Saat, oyunculuğu kadar özel hayatıyla gündemimizde.

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği "Bihter" karakteriyle hepimizde derin izler bırakan Beren Saat, oyunculuğu kadar özel hayatıyla gündemimizde.

Ünlü oyuncunun, Kenan Doğulu'yla 2014 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürerek düşman çatlatan ikilinin her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykırması gözlerden kalpler çıkarıyor adeta.

Ünlü oyuncunun, Kenan Doğulu'yla 2014 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürerek düşman çatlatan ikilinin her fırsatta birbirlerine olan aşklarını haykırması gözlerden kalpler çıkarıyor adeta.

Beren Saat bu sefer aşk dolu haberle değil bambaşka bir olayla manşetlerimize taşındı. Eşiyle beraber tekne turuna çıkan Beren Saat denizin keyfini çıkarırken yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kameraya alındı.

Beren Saat bu sefer aşk dolu haberle değil bambaşka bir olayla manşetlerimize taşındı. Eşiyle beraber tekne turuna çıkan Beren Saat denizin keyfini çıkarırken yüzlerce metre uzaklıktan gizlice kameraya alındı.

Ünlü oyuncuyu çekerken "Ben bu Beren'i yerim" diyen muhabirin kullandığı çirkin ifadeler kısa sürede tepki topladı.

Ünlü oyuncuyu çekerken "Ben bu Beren'i yerim" diyen muhabirin kullandığı çirkin ifadeler kısa sürede tepki topladı.

O anları da bu içeriğimizde vermiştik:

Sosyal medyanın tepkilerle ayağa kalkmasından sonra sessiz kalmayan isimlerden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu.

Sosyal medyanın tepkilerle ayağa kalkmasından sonra sessiz kalmayan isimlerden biri de Farah Zeynep Abdullah oldu.
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"Röntgencilik" diyerek sert çıkan ünlü oyuncu "Arkadan 'ben bu Beren'i yerim he' falan diye konuşulması, sizin de utanmadan bunu böyle koymanız, magazin muhabirliği değil bu, röntgencilik" ifadelerini kullandı!

"Röntgencilik" diyerek sert çıkan ünlü oyuncu "Arkadan 'ben bu Beren'i yerim he' falan diye konuşulması, sizin de utanmadan bunu böyle koymanız, magazin muhabirliği değil bu, röntgencilik" ifadelerini kullandı!
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