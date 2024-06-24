Farah Zeynep Abdullah, Beren Saat'i Metrelerce Öteden Çekip "Ben Bu Beren'i Yerim" Diyen Muhabire Öfke Kustu

Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu ile birlikte teknede olduğu anları görüntüleyen Ekol Magazin muhabirinin ünlü oyuncuya yönelik çirkin sözleri tepki topladı! Yaşananlara sessiz kalmayan Farah Zeynep Abdullah ise olaya kayıtsız kalmadı.