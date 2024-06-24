Evlendikten Sonra Almanya'ya Taşınan Ortanyal Kraliçesi Asena Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
Evlendikten Sonra Almanya'ya Taşınan Ortanyal Kraliçesi Asena Yıllar Sonra İlk Kez Görüntülendi!
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Asena, uzun yıllar sunuculuğunu İbrahim Tatlıses'in üstlendiği 'İbo Show' programındaki oryantal performanslarıyla hafızamıza kazınmıştı.
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Ekranlara her çıkışında kıvrak hareketleriyle izleyenleri adeta büyüleyen Asena, özel hayatıyla da magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden olmuştu.
Zaman ilerledi, o günler geride kaldı... Ünlü oryantal üç yıldır beraber olduğu işletmeci Hasan Dere ile 2017 yılında hayatını birleştirmişti.
Evlendikten sonra gözlerden uzak kalan Asena'nın yerleştiği Almanya'da bambaşka sektörlere adım attığını da öğrenmiştik.
Almanya'da küçük bir restoranı ve gelinlik mağazası olan eski oryantal her ne kadar sosyal medyadan paylaşım yapsa da uzun zamandır ortalarda görünmüyordu.
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Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre; uzun aranın ardından ilk kez Bodrum Torba’da görüntülenen Asena kiraladıkları yatta denizin keyfini çıkardı.
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