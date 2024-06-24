Türk Güzeller 2024 Yılında 'Yaşayan En Güzel Kadın' Anketinde Dünyaca Ünlü İsimleri Geride Bıraktı!
Türk Güzeller 2024 Yılında 'Yaşayan En Güzel Kadın' Anketinde Dünyaca Ünlü İsimleri Geride Bıraktı!
The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylamada sonuçlar belli oldu. Türk güzeller, dünyaca ünlü isimleri geride bırakarak zirveye yerleşti.
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Dünyaca ünlü anket platformları arasında yer alan The Netizens Report her sene olduğu gibi bu sene de yaptığı anketlerle dikkat çekti.
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Bu seferki son anketle 2024 yılının 'Yaşayan en güzel kadını' ve 'Yaşayan en yakışıklı erkeği' seçildi. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı listeye Türk güzeller adeta damgasını vurdu.
Gelin Yaşayan En Güzel Kadın anketinin kazananlarını görelim: 10. sırada Baifern...
9. Selena Gomez
8. Kim Jisoo
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7. Taylor Swift
6. Urassaya Sperbund
5. Zhao Lusi
4. Kım Hyun-Joo
3. Hande Erçel
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2. Dilraba Dilmurat
1. Sıla Türkoğlu
Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun zirveye oturmasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.
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