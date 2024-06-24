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Türk Güzeller 2024 Yılında 'Yaşayan En Güzel Kadın' Anketinde Dünyaca Ünlü İsimleri Geride Bıraktı!

Türk Güzeller 2024 Yılında 'Yaşayan En Güzel Kadın' Anketinde Dünyaca Ünlü İsimleri Geride Bıraktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.06.2024 - 10:51

The Netizens Report dergisinin 2024 yılının 'Yaşayan En güzel Kadını' anketi için yaptığı oylamada sonuçlar belli oldu. Türk güzeller, dünyaca ünlü isimleri geride bırakarak zirveye yerleşti.

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Dünyaca ünlü anket platformları arasında yer alan The Netizens Report her sene olduğu gibi bu sene de yaptığı anketlerle dikkat çekti.

Dünyaca ünlü anket platformları arasında yer alan The Netizens Report her sene olduğu gibi bu sene de yaptığı anketlerle dikkat çekti.

Bu seferki son anketle 2024 yılının 'Yaşayan en güzel kadını' ve 'Yaşayan en yakışıklı erkeği' seçildi. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı listeye Türk güzeller adeta damgasını vurdu.

Bu seferki son anketle 2024 yılının 'Yaşayan en güzel kadını' ve 'Yaşayan en yakışıklı erkeği' seçildi. Dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı listeye Türk güzeller adeta damgasını vurdu.

Gelin Yaşayan En Güzel Kadın anketinin kazananlarını görelim: 10. sırada Baifern...

Gelin Yaşayan En Güzel Kadın anketinin kazananlarını görelim: 10. sırada Baifern...

9. Selena Gomez

9. Selena Gomez

8. Kim Jisoo

8. Kim Jisoo
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7. Taylor Swift

7. Taylor Swift

6. Urassaya Sperbund

6. Urassaya Sperbund

5. Zhao Lusi

5. Zhao Lusi

4. Kım Hyun-Joo

4. Kım Hyun-Joo

3. Hande Erçel

3. Hande Erçel
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2. Dilraba Dilmurat

2. Dilraba Dilmurat

1. Sıla Türkoğlu

1. Sıla Türkoğlu

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun zirveye oturmasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu'nun zirveye oturmasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

Kimi sonuçlardan çok memnunken kimileri de sevdiği isimlerin zirve olmadığını belirterek sitem etti!

twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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