Neden Artık Şarkı Yazmadığını İtiraf Eden Nilüfer'in 'Aşksızlık' Açıklaması Yorumların Odağı Oldu!
Neden Artık Şarkı Yazmadığını İtiraf Eden Nilüfer'in 'Aşksızlık' Açıklaması Yorumların Odağı Oldu!
Bir dönem yüreğimize işleyen şarkılarıyla beğeni kazanan Nilüfer geçtiğimiz gün Saba Tümer'in programına konuk oldu. Uzun zamandır neden beste yapmadığını 'aşk' ile açıklayınca yorumlar da eksik kalmadı.
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1970'li yılların başında Türk pop müziğine sağlam bir giriş yapan Nilüfer o dönem bu güne kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
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Zeki Müren'in vokalisti olarak ilk kez sahneyle tanışan usta şarkıcı müzik sektörünün önemli isimleri arasına girdi. Milyonların gönlünde taht kuran Nilüfer konserlerine de aralıksız devam ediyor.
Kendisinin bir süredir beste yapmadığı da gözlerden kaçmayan noktalardan biri oldu. Romantik şarkılarla bizi derinden etkileyen sanatçının neden bu noktada geri kaldığı da merak edilir olmuştu.
Konuk olduğu Saba Tümer'in YouTube programında konuya dair ilk kez açıklama yapan Nilüfer neden artık aşk şarkıları yazamadığını açıkladı:
"Ben şarkılarımı çektiğim aşk acıları sonucu yazan biriyim. 'Erkekler Ağlamaz', 'İnkar Etme', 'Karar Verdim', 'Olmadı Yar' şarkılarımı dinleyip bana 'Neden artık yazmıyorsun?' diye soruyorlar."
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"Aşk yok, üretkenlik yok. Olmasın da zaten. Bu yaştan sonra aşk acısı çekip tahtalıköye mi gideyim? Artık kalbim dayanmaz"
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