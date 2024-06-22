Sabancı Olmanın Yeni Yolu mu? Hakan Sabancı'yla Derdi Bitmeyen Aygün Aydın'dan Kafa Karıştıran Hamle
Sabancı Olmanın Yeni Yolu mu? Hakan Sabancı'yla Derdi Bitmeyen Aygün Aydın'dan Kafa Karıştıran Hamle
Bir dönem Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayıp ayrıldıktan sonra kendisinden bir türlü kopamayan Aygün Aydın, Hande Erçel'e sataşmalarıyla da gündemde. Kafayı Hakan Sabancı'ya fena takan Aydın bu sefer de yeni şirket açtığını duyurdu. Ancak dikkat çeken detay şirketin adı oldu...
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Oyunculuk kariyeriyle tanınan Aygün Aydın'ın sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı ile kısa süren bir ilişkisi ya da flörtü olmuştu.
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Magazin gündemine bomba gibi düşen yakınlaşmanın ardından Hakan Sabancı'nın en büyük kâbusu haline dönüşen Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden eski aşkı ve Sabancı ailesi hakkında akılalmaz iddialarda bulunuyordu.
Dur durak bilmeyen Aydın'ın "bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notuyla paylaştığı ultrason fotoğrafında Hakan Sabancı'dan bir kızı olduğunu iddia etmesinden sonra devreye giren Hakan Sabancı uzaklaştırma kararı bile aldırmıştı.
Sabancı ailesi hakkındaki paylaşımlarını burada anlatmaya kalsak zaman yetmez! Sorunu sadece aileyle de bitmeyen Aydın, şu sıralar kafayı Hakan Sabancı'nın iki yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'e oklarını yöneltmiş durumda.
Sabancı ailesine gelin olmadığı için bir hayli öfkeli olduğu düşünülen Aygün Aydın bu sefer de bambaşka bir hamleyle adından söz ettirdi.
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk yapay zeka destekli tasarlanan mekan olduğu söylenen "Şölen Restoran ve Kokteyl Bar" adlı bir mekan açtığı konuşulan Aygün'ün bu alanda herhangi bir faaliyetinin olmadığı da iddia edildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sefer de yeni bir şirket kurduğunu belirten Aydın'ın holdinge verdiği isim çok manidar bulundu.
"Dimitrisa Holding olarak bünyemize dahil olan yeni toptan ve perakende tekstil ihracat markamız ⚜️🧿☺️" notuyla şirketini duyuran Aygün Aydın'ın Dimitri"SA" adını seçmesi size de enteresan gelmedi mi?
"@blogyagmuru3" sayfasına konuyla ilgili gelen bir takipçi yorumu da bu şekilde:
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Pardon 😂 Hande Erçel, Aygün Aydın'ın replikasımıymış. Aygün bu dediğine inanıyorsa bende İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton 'um.
Varoş pislik yine hakan üstünden prim kasmaya çalışıyor..
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