Sabancı Olmanın Yeni Yolu mu? Hakan Sabancı'yla Derdi Bitmeyen Aygün Aydın'dan Kafa Karıştıran Hamle

Bir dönem Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayıp ayrıldıktan sonra kendisinden bir türlü kopamayan Aygün Aydın, Hande Erçel'e sataşmalarıyla da gündemde. Kafayı Hakan Sabancı'ya fena takan Aydın bu sefer de yeni şirket açtığını duyurdu. Ancak dikkat çeken detay şirketin adı oldu...