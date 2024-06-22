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Sabancı Olmanın Yeni Yolu mu? Hakan Sabancı'yla Derdi Bitmeyen Aygün Aydın'dan Kafa Karıştıran Hamle

Sabancı Olmanın Yeni Yolu mu? Hakan Sabancı'yla Derdi Bitmeyen Aygün Aydın'dan Kafa Karıştıran Hamle

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.06.2024 - 16:17

Bir dönem Hakan Sabancı'yla ilişki yaşayıp ayrıldıktan sonra kendisinden bir türlü kopamayan Aygün Aydın, Hande Erçel'e sataşmalarıyla da gündemde. Kafayı Hakan Sabancı'ya fena takan Aydın bu sefer de yeni şirket açtığını duyurdu. Ancak dikkat çeken detay şirketin adı oldu...

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Oyunculuk kariyeriyle tanınan Aygün Aydın'ın sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı ile kısa süren bir ilişkisi ya da flörtü olmuştu.

Oyunculuk kariyeriyle tanınan Aygün Aydın'ın sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı ile kısa süren bir ilişkisi ya da flörtü olmuştu.

Magazin gündemine bomba gibi düşen yakınlaşmanın ardından Hakan Sabancı'nın en büyük kâbusu haline dönüşen Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden eski aşkı ve Sabancı ailesi hakkında akılalmaz iddialarda bulunuyordu.

Magazin gündemine bomba gibi düşen yakınlaşmanın ardından Hakan Sabancı'nın en büyük kâbusu haline dönüşen Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden eski aşkı ve Sabancı ailesi hakkında akılalmaz iddialarda bulunuyordu.

akan Sabancı'nın uzaklaştırma kararı alması da durduramamış; kendisi fırsat bulduğu her an Sabancı ailesiyle ilgili paylaşımlar yapmaya devam etmişti.

Dur durak bilmeyen Aydın'ın "bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notuyla paylaştığı ultrason fotoğrafında Hakan Sabancı'dan bir kızı olduğunu iddia etmesinden sonra devreye giren Hakan Sabancı uzaklaştırma kararı bile aldırmıştı.

Dur durak bilmeyen Aydın'ın "bilin bakalım bu hangi şerefsizin kızı" notuyla paylaştığı ultrason fotoğrafında Hakan Sabancı'dan bir kızı olduğunu iddia etmesinden sonra devreye giren Hakan Sabancı uzaklaştırma kararı bile aldırmıştı.

Sabancı ailesi hakkındaki paylaşımlarını burada anlatmaya kalsak zaman yetmez! Sorunu sadece aileyle de bitmeyen Aydın, şu sıralar kafayı Hakan Sabancı'nın iki yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'e oklarını yöneltmiş durumda.

Sabancı ailesi hakkındaki paylaşımlarını burada anlatmaya kalsak zaman yetmez! Sorunu sadece aileyle de bitmeyen Aydın, şu sıralar kafayı Hakan Sabancı'nın iki yıldır birlikte olduğu Hande Erçel'e oklarını yöneltmiş durumda.

Tüm detayları da bu içeriğimize vermiştik:

Sabancı ailesine gelin olmadığı için bir hayli öfkeli olduğu düşünülen Aygün Aydın bu sefer de bambaşka bir hamleyle adından söz ettirdi.

Sabancı ailesine gelin olmadığı için bir hayli öfkeli olduğu düşünülen Aygün Aydın bu sefer de bambaşka bir hamleyle adından söz ettirdi.
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk yapay zeka destekli tasarlanan mekan olduğu söylenen "Şölen Restoran ve Kokteyl Bar" adlı bir mekan açtığı konuşulan Aygün'ün bu alanda herhangi bir faaliyetinin olmadığı da iddia edildi.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk yapay zeka destekli tasarlanan mekan olduğu söylenen "Şölen Restoran ve Kokteyl Bar" adlı bir mekan açtığı konuşulan Aygün'ün bu alanda herhangi bir faaliyetinin olmadığı da iddia edildi.

Dimitrisa Holding olarak bünyemize dahil olan yeni toptan ve perakende tekstil ihracat markamız ⚜️🧿☺️

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sefer de yeni bir şirket kurduğunu belirten Aydın'ın holdinge verdiği isim çok manidar bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sefer de yeni bir şirket kurduğunu belirten Aydın'ın holdinge verdiği isim çok manidar bulundu.

"Dimitrisa Holding olarak bünyemize dahil olan yeni toptan ve perakende tekstil ihracat markamız ⚜️🧿☺️" notuyla şirketini duyuran Aygün Aydın'ın Dimitri"SA" adını seçmesi size de enteresan gelmedi mi?

"Dimitrisa Holding olarak bünyemize dahil olan yeni toptan ve perakende tekstil ihracat markamız ⚜️🧿☺️" notuyla şirketini duyuran Aygün Aydın'ın Dimitri"SA" adını seçmesi size de enteresan gelmedi mi?

"@blogyagmuru3" sayfasına konuyla ilgili gelen bir takipçi yorumu da bu şekilde:

"@blogyagmuru3" sayfasına konuyla ilgili gelen bir takipçi yorumu da bu şekilde:

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Hukuk Kuşu

Pardon 😂 Hande Erçel, Aygün Aydın'ın replikasımıymış. Aygün bu dediğine inanıyorsa bende İngiltere Galler Prensesi Kate Middleton 'um.

seremoni___

Varoş pislik yine hakan üstünden prim kasmaya çalışıyor..

Buse G

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