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İsmail YK Sadece 1 Dakika İçinde 5 Enstrüman Çalarak Gösterdiği Yeteneğiyle "Kıymeti Bilinmedi" Dedirtti!

İsmail YK Sadece 1 Dakika İçinde 5 Enstrüman Çalarak Gösterdiği Yeteneğiyle "Kıymeti Bilinmedi" Dedirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.06.2024 - 15:05

Bir dönemin efsane şarkıcılarından olan İsmail YK, 1 dakika içerisinde 5 farklı yerel enstrüman çaldığı anlarla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Yeteneğiyle hayran bırakan İsmail YK'nın performansı 'boşuna sevmedik' dedirtti.

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Şekerim, Bomba Bomba, Çılgın, Bas Gaza, Neredesin, Facebook gibi sayısız şarkısıyla 2000'li yıllara damgasını vuran İsmail YK uzun zamandır magazin dünyasından uzaktı.

Şekerim, Bomba Bomba, Çılgın, Bas Gaza, Neredesin, Facebook gibi sayısız şarkısıyla 2000'li yıllara damgasını vuran İsmail YK uzun zamandır magazin dünyasından uzaktı.

Kendine has çılgın tarzı ve danslarıyla bir neslin en çok konuştuğu kişi olan ünlü şarkıcı son olarak "Diyarbakırlım" ve "Gel De Of Çekme" adlı tekli parçalarıyla öne çıkmıştı.

Kendine has çılgın tarzı ve danslarıyla bir neslin en çok konuştuğu kişi olan ünlü şarkıcı son olarak "Diyarbakırlım" ve "Gel De Of Çekme" adlı tekli parçalarıyla öne çıkmıştı.

Sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan İsmail YK'nın son iş birliği videosu sosyal medyada viral oldu adeta.

Sosyal medyada aktif şekilde paylaşım yapan İsmail YK'nın son iş birliği videosu sosyal medyada viral oldu adeta.

Bir süredir ortalarda görünmeyin inanılmaz bir performansla ortaya çıkan İsmail YK 1 dakika içerisinde tam 5 enstrüman çaldı.

Bir süredir ortalarda görünmeyin inanılmaz bir performansla ortaya çıkan İsmail YK 1 dakika içerisinde tam 5 enstrüman çaldı.

"Ne varsa eskilerde var", "Kıymeti bilinmeyen o adam" gibi yorumların havada uçuştuğu paylaşımı buradan izleyebilirsiniz:

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Hadi gelin İsmail YK'nın büyük beğeni toplayan performansına gelen yorumlara şöyle bi' bakalım:

Hadi gelin İsmail YK'nın büyük beğeni toplayan performansına gelen yorumlara şöyle bi' bakalım:
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