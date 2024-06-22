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Serdar Ortaç TikTok Hesabı Bir Kez Daha Alkol ve Sigara Kullanımı Yüzünden Kapatılınca İsyan Etti

Serdar Ortaç TikTok Hesabı Bir Kez Daha Alkol ve Sigara Kullanımı Yüzünden Kapatılınca İsyan Etti

Tiktok Serdar Ortaç
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.06.2024 - 13:37

Bir dönemin efsanesi Serdar Ortaç yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra sahnelere aşırı alkollü çıkması yüzünden de gündemdeydi. Yeni açıklamasıyla öne çıkan ünlü şarkıcı son dönemlerde sürekli kullandığı TikTok hesabının kapatıldığını söyleyerek sitem etti.

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"Karabiberim" adlı şarkısıyla müzik dünyasında sağlam bir çıkış yapan Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri oldu.

"Karabiberim" adlı şarkısıyla müzik dünyasında sağlam bir çıkış yapan Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri oldu.

Yıllardır MS hastalığına karşı verdiği mücadelesiyle zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı son dönemlerde geçirdiği sıkıntılı süreçle beraber kendini iyice alkol ve sigaraya vermişti.

Yıllardır MS hastalığına karşı verdiği mücadelesiyle zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı son dönemlerde geçirdiği sıkıntılı süreçle beraber kendini iyice alkol ve sigaraya vermişti.

Hatta ünlü şarkıcının konserine giden dinleyiciler, Ortaç'ın sahneye fazla alkollü çıktığı için şarkı sözlerini unuttuğunu ve ayakta dahi durmadığını belirterek sitem dolu paylaşımlar yapıyordu.

Hatta ünlü şarkıcının konserine giden dinleyiciler, Ortaç'ın sahneye fazla alkollü çıktığı için şarkı sözlerini unuttuğunu ve ayakta dahi durmadığını belirterek sitem dolu paylaşımlar yapıyordu.

Detayları da haberimizde vermiştik:

Sağlık sorunları, kumar borçları, alkol ve sigara derken eski halinden eser kalmayan Serdar Ortaç kendisini TikTok'a adayarak canlı yayınlar açmış ve orada takipçileriyle dertleşmeye başlamıştı.

Sağlık sorunları, kumar borçları, alkol ve sigara derken eski halinden eser kalmayan Serdar Ortaç kendisini TikTok'a adayarak canlı yayınlar açmış ve orada takipçileriyle dertleşmeye başlamıştı.

Ancak bu yayınlarda ipin ucunu kaçırarak ağır küfürler ettiği anlar da olmuştu hatırlarsanız. İzleyenlere küfürler savuran şarkıcı Ortaç’ın hesabı TikTok tarafından kapatılmıştı.

Ancak bu yayınlarda ipin ucunu kaçırarak ağır küfürler ettiği anlar da olmuştu hatırlarsanız. İzleyenlere küfürler savuran şarkıcı Ortaç’ın hesabı TikTok tarafından kapatılmıştı.
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Radikal bir karar alıp alkol ve sigarayı bırakan Serdar Ortaç bu sefer de Instagram hesabı üzerinden açtığı canlı yayınla dikkat çekti. Yine canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanıp küfürlü konuştuğu için TikTok hesabının kapatıldığını açıklayan Ortaç "sanki namus suçu işledim" diyerek tepki gösterdi.

Radikal bir karar alıp alkol ve sigarayı bırakan Serdar Ortaç bu sefer de Instagram hesabı üzerinden açtığı canlı yayınla dikkat çekti. Yine canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanıp küfürlü konuştuğu için TikTok hesabının kapatıldığını açıklayan Ortaç "sanki namus suçu işledim" diyerek tepki gösterdi.

Kendisi aynı zamanda şunları da ekledi: “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya! İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım”

"TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın"

Sosyal medyadan gelen tepkilerden birkaçını da beraber görelim...

Sosyal medyadan gelen tepkilerden birkaçını da beraber görelim...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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