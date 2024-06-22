Serdar Ortaç TikTok Hesabı Bir Kez Daha Alkol ve Sigara Kullanımı Yüzünden Kapatılınca İsyan Etti
Serdar Ortaç TikTok Hesabı Bir Kez Daha Alkol ve Sigara Kullanımı Yüzünden Kapatılınca İsyan Etti
Bir dönemin efsanesi Serdar Ortaç yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra sahnelere aşırı alkollü çıkması yüzünden de gündemdeydi. Yeni açıklamasıyla öne çıkan ünlü şarkıcı son dönemlerde sürekli kullandığı TikTok hesabının kapatıldığını söyleyerek sitem etti.
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"Karabiberim" adlı şarkısıyla müzik dünyasında sağlam bir çıkış yapan Serdar Ortaç, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden biri oldu.
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Yıllardır MS hastalığına karşı verdiği mücadelesiyle zaman zaman gündeme gelen ünlü şarkıcı son dönemlerde geçirdiği sıkıntılı süreçle beraber kendini iyice alkol ve sigaraya vermişti.
Hatta ünlü şarkıcının konserine giden dinleyiciler, Ortaç'ın sahneye fazla alkollü çıktığı için şarkı sözlerini unuttuğunu ve ayakta dahi durmadığını belirterek sitem dolu paylaşımlar yapıyordu.
Sağlık sorunları, kumar borçları, alkol ve sigara derken eski halinden eser kalmayan Serdar Ortaç kendisini TikTok'a adayarak canlı yayınlar açmış ve orada takipçileriyle dertleşmeye başlamıştı.
Ancak bu yayınlarda ipin ucunu kaçırarak ağır küfürler ettiği anlar da olmuştu hatırlarsanız. İzleyenlere küfürler savuran şarkıcı Ortaç’ın hesabı TikTok tarafından kapatılmıştı.
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Radikal bir karar alıp alkol ve sigarayı bırakan Serdar Ortaç bu sefer de Instagram hesabı üzerinden açtığı canlı yayınla dikkat çekti. Yine canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanıp küfürlü konuştuğu için TikTok hesabının kapatıldığını açıklayan Ortaç "sanki namus suçu işledim" diyerek tepki gösterdi.
"TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram’a geldim. Instagram’ı seviyorum ama canlı yayını yok ki Instagram’ın"
Sosyal medyadan gelen tepkilerden birkaçını da beraber görelim...
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