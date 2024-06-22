Serdar Ortaç TikTok Hesabı Bir Kez Daha Alkol ve Sigara Kullanımı Yüzünden Kapatılınca İsyan Etti

Kendisi aynı zamanda şunları da ekledi: “35 sene viski içen adam bir gecede bırakır mı ya! İçkisiz hayat acayip güzel. Bugün 23’üncü gün bitti, içkiyi ve sigarayı aynı anda bıraktım. 35 sene her gece içtiğim viskiyi bıraktım”