Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz’in Bir Türlü Kabul Etmediği Aşkları Sonunda Belgelendi
Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz’in Bir Türlü Kabul Etmediği Aşkları Sonunda Belgelendi
Geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz'le ilişki iddialarına ne diyeceğini bilemeyen Bestemsu Özdemir'İn tavırları dikkat çekmişti. Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; ilişki yaşadıklarını bir türlü açıklamayan ikili ilk kez yan yana görüntülendi!
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Magazinin hareketli gündemi arasında en dikkat çeken isimler arasında şüphesiz ki Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz ikilisi de yer alıyor.
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Burak Deniz'in Didem Soydan'dan, Bestemsu Özdemir'in de evlilik teklifi aldığı sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan ayrıldıktan sonra Bodrum Türkbükü'nde bir davette denk gelmeleri ve dans edip gece boyunca birbirlerinden ayrılmadığı iddiaları epey olay olmuştu.
Temmuz ayındaki bu etkinlikten sonra önce havaalanında sonra baş başa kahvaltı ederken gördüğümüz ikili hakkında aşk iddialarının patlak vermesi de kaçınılmaz oldu.
Aşk dedikoduları alıp başını gideli neredeyse bir yıl oldu ancak iki ünlü oyuncudan da herhangi bir açıklama geldi. Konunun takipçileri de "aşk yaşıyorlar ancak gözden uzak olmak istiyorlar" yorumlarında bulunmaya başladı.
Daha önce ilişki iddiaları hakkında konuşan Özdemir'den ilk olarak "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum, el ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir. Bir gün inşallah bir yerde görüntülersiniz ve bu sorular son bulur" açıklaması gelmişti.
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Son olarak geçtiğimiz haftalarda konuya dair açıklama yapan Bestemsu Özdemir'in tüm haberler uyduruluyormuş gibi tavır göstererek "Bir kaç hafta sonra ne yazılacak merak ediyorum." demesi gündem olmuştu.
Veeee, beklenen nihayet oldu! Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre, ilişki yaşadıklarını bir türlü kabul etmeyen Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir ilk kez yan yana görüntülendi.
"Sizi böyle görmek ne güzel" diyen muhabire "Çok teşekkürler sizi de öyle, sağ olun" diye cevap veren Burak Deniz menajerinin doğum gününe katıldığını belirtip hızla arabaya bindi.
Bestemsu Özdemir ise "Sizi böyle görmek çok hoş, hayırlı olsun diyelim tekrardan" sözleri üzerine teşekkür ederek aynı arabaya bindi.
@muhabironline tarafından görüntülenen Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz'in o anlarını da buradan izleyebilirsiniz:
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