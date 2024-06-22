Yüzünü İlk Kez Görmüştük: Barış Arduç ve Gupse Özay Çifti Kızları Jan Asya’yla Denizin Keyfini Çıkarttı
Yüzünü İlk Kez Görmüştük: Barış Arduç ve Gupse Özay Çifti Kızları Jan Asya’yla Denizin Keyfini Çıkarttı
Kaynak: https://www.haberturk.com/once-anne-k...
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; yaz sezonunu Çeşme'de açan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti dünya tatlısı kızları Jan Asya ile beraber denize sefası yaparken görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Komedi türündeki Deliha filminin başrolünü paylaşan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020'de nikah masasına oturan oyuncu çift herkesin imrenerek baktığı türden bir yuva kurmuştu. Aşkları ve birbirlerine olan sevgileriyle düşman çatlatan ikili 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.
Her röportajlarında "bize de nasip olur mu?" dedirtmeyi başaran ünlü çift, dünya tatlısı kızları Jan Asya'nın yüzünü göstermemeyi tercih eden isimlerden oldu hatta.
Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan karede minik Jan Asya'nın yüzünü ilk görüp şoke olmuştu. Tatlı kızın annesine olan benzerliği gözlerden kalpler çıkarmıştı.
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; aşklarına her seferinde "maşallah" dediğimiz çiftimiz bu sefer de Çeşme'de görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç ay sonra 2 yaşına girecek olan Jan Asya, annesi ve babasıyla serin suların keyfini çıkardı.
Önce annesi Gupse Özay'ın sonra da babası Barış Arduç'un kucağında denizin keyfini çıkaran Jan Asya sevimliliğiyle de ilgi odağı oldu tabii.
Biz de bu tatlı aile pozlarına nazar boncuklarını bırakmayı unutmayalım... 🧿🧿🧿
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın