Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yüzünü İlk Kez Görmüştük: Barış Arduç ve Gupse Özay Çifti Kızları Jan Asya’yla Denizin Keyfini Çıkarttı

Yüzünü İlk Kez Görmüştük: Barış Arduç ve Gupse Özay Çifti Kızları Jan Asya’yla Denizin Keyfini Çıkarttı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.06.2024 - 09:31

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; yaz sezonunu Çeşme'de açan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti dünya tatlısı kızları Jan Asya ile beraber denize sefası yaparken görüntülendi.

Kaynak: https://www.haberturk.com/once-anne-k...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Komedi türündeki Deliha filminin başrolünü paylaşan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

Komedi türündeki Deliha filminin başrolünü paylaşan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın set arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

2020'de nikah masasına oturan oyuncu çift herkesin imrenerek baktığı türden bir yuva kurmuştu. Aşkları ve birbirlerine olan sevgileriyle düşman çatlatan ikili 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

2020'de nikah masasına oturan oyuncu çift herkesin imrenerek baktığı türden bir yuva kurmuştu. Aşkları ve birbirlerine olan sevgileriyle düşman çatlatan ikili 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almıştı.

Her röportajlarında "bize de nasip olur mu?" dedirtmeyi başaran ünlü çift, dünya tatlısı kızları Jan Asya'nın yüzünü göstermemeyi tercih eden isimlerden oldu hatta.

Her röportajlarında "bize de nasip olur mu?" dedirtmeyi başaran ünlü çift, dünya tatlısı kızları Jan Asya'nın yüzünü göstermemeyi tercih eden isimlerden oldu hatta.

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan karede minik Jan Asya'nın yüzünü ilk görüp şoke olmuştu. Tatlı kızın annesine olan benzerliği gözlerden kalpler çıkarmıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan karede minik Jan Asya'nın yüzünü ilk görüp şoke olmuştu. Tatlı kızın annesine olan benzerliği gözlerden kalpler çıkarmıştı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; aşklarına her seferinde "maşallah" dediğimiz çiftimiz bu sefer de Çeşme'de görüntülendi.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; aşklarına her seferinde "maşallah" dediğimiz çiftimiz bu sefer de Çeşme'de görüntülendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birkaç ay sonra 2 yaşına girecek olan Jan Asya, annesi ve babasıyla serin suların keyfini çıkardı.

Birkaç ay sonra 2 yaşına girecek olan Jan Asya, annesi ve babasıyla serin suların keyfini çıkardı.

Önce annesi Gupse Özay'ın sonra da babası Barış Arduç'un kucağında denizin keyfini çıkaran Jan Asya sevimliliğiyle de ilgi odağı oldu tabii.

Önce annesi Gupse Özay'ın sonra da babası Barış Arduç'un kucağında denizin keyfini çıkaran Jan Asya sevimliliğiyle de ilgi odağı oldu tabii.

Biz de bu tatlı aile pozlarına nazar boncuklarını bırakmayı unutmayalım... 🧿🧿🧿

Biz de bu tatlı aile pozlarına nazar boncuklarını bırakmayı unutmayalım... 🧿🧿🧿

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın