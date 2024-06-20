Bengü'nün Dünya Tatlısı Çocukları Zeynep ve Selim'in Annelerinin Telefonundan Çektiği Video Kalp Eritti
Bengü'nün Dünya Tatlısı Çocukları Zeynep ve Selim'in Annelerinin Telefonundan Çektiği Video Kalp Eritti
Şarkılarıyla kalplerimizi fetheden Bengü sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Ancak bu seferki videonun sahibi kendisi değil, telefonuna el koyan kızı Zeynep ve oğlu Selim. Dünya tatlısı çocukların annelerinin telefonuna bıraktığı video hepimizi tatlılığa boğdu.
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"Kalbim", "Saat 03.00", "Unut Beni", "Saygımdan", "İki Melek" gibi şarkılarla unutulmaz olan Bengü asıl "Ağla Kalbim" adlı parçasıyla gönüllerimize kocaman bir taht kurdu.
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Kariyeriyle gündeme gelip özel hayatını kameralardan uzak yaşayan ünlü şarkıcı 2018 yılında Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturmuştu.
Magazinin gözde çiftlerinden olan ikili, ilk kez 2019 yılında kucağına aldıkları kızları Zeynep ile anne ve baba olma duygusunu tatmıştı.
İkinci kez anne olmanın mutluluğunu da yaşayan Bengü 2021 yılının Kasım ayında bebeği Selim'i dünyaya getirmişti.
"Annelik dünyanın en güzel duygusu" diyen Bengü'nün ünlüler dünyasındaki en tatlı annelerden biri olduğunu da söylemek gerek.
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Sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapan başarılı şarkıcı çocuklarıyla sıkça paylaşım yapıyor, her paylaşım da gözlerimizden kalpler çıkarıyor.
Ama bu sefer ki tatlılık dolu paylaşım Bengü'den değil, şarkıcının güzel kızı Zeynep ve sevimli oğlu Selim'den geldi.
Deniz kenarında annelerinin telefonuna el koyan miniklerin "I love you" (Seni seviyorum) diyerek çektikleri video gözlerden kalpler çıkarttı.
Ünlü şarkıcı Instagram hesabından paylaşılan videoya "Ah Zeynep iki dk uzaklaştım neler olmuş🤣" yorumunu bırakmayı da unutmadı.
Tatlılık akan videoya gelen kullanıcı yorumlarını da beraber görelim mi?
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