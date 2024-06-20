Bengü'nün Dünya Tatlısı Çocukları Zeynep ve Selim'in Annelerinin Telefonundan Çektiği Video Kalp Eritti

Şarkılarıyla kalplerimizi fetheden Bengü sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Ancak bu seferki videonun sahibi kendisi değil, telefonuna el koyan kızı Zeynep ve oğlu Selim. Dünya tatlısı çocukların annelerinin telefonuna bıraktığı video hepimizi tatlılığa boğdu.