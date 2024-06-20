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Fedon'a Rakip mi Geliyor? Yonca Evcimik'ten "Yonca Havuza Düştüyse" Notlu Yaz Paylaşımı Geldi

Fedon'a Rakip mi Geliyor? Yonca Evcimik'ten "Yonca Havuza Düştüyse" Notlu Yaz Paylaşımı Geldi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.06.2024 - 10:03

Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş karakteriyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik de sıcakların bastırmasıyla kendini sulara bırakan isimlerden oldu. Ünlü şarkıcının 'Yonca havuza düştüyse yaz gelmiştir' paylaşımı ise akıllara Fedon'u getirdi.

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Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi birçok şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, bir dönemin efsanesi Çılgın Bediş dizisiyle de hafızalarımıza kazındı.

Bandıra Bandıra", "Abone", "Sallayalım Dünyayı" gibi birçok şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, bir dönemin efsanesi Çılgın Bediş dizisiyle de hafızalarımıza kazındı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiren başarılı şarkıcı estetik hakkındaki açıklamaları ve değişimiyle öne çıkıyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça adından söz ettiren başarılı şarkıcı estetik hakkındaki açıklamaları ve değişimiyle öne çıkıyor.

Evcimik, 'artık yaşlanmak yok' sözleriyle yüzüne bebek kordonundan kök hücre enjekte ettirdiğini de duyurmuştu.

Detayları da burada anlatmıştık:

Efsane şarkıcı sosyal medyanın da aktif isimleri arasında biliyorsunuz ki. Konser videolarını, sahne kombinlerini paylaşan Evcimik yazın gelmesiyle beraber su kenarı pozları vermeye başladı.

Efsane şarkıcı sosyal medyanın da aktif isimleri arasında biliyorsunuz ki. Konser videolarını, sahne kombinlerini paylaşan Evcimik yazın gelmesiyle beraber su kenarı pozları vermeye başladı.

Tatil modunu açan başarılı şarkıcı havuzda eğlendiği anları Instagram hesabından "Karpuz denize, Yonca havuza düştüyse yaz gelmiştir 😋🍀😉" notuyla paylaştı.

Tatil modunu açan başarılı şarkıcı havuzda eğlendiği anları Instagram hesabından "Karpuz denize, Yonca havuza düştüyse yaz gelmiştir 😋🍀😉" notuyla paylaştı.

Yonca Evcimik'in bu paylaşımı elbette akıllara her sene denize düşmesini dört gözle beklediğimiz Fedon'u da akıllara getirdi.

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Enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen ünlü şarkıcının paylaşımına gelen yorumları da beraber görelim:

Enerjisi bitmek tükenmek bilmeyen ünlü şarkıcının paylaşımına gelen yorumları da beraber görelim:
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Kubilay Göksu

bazı insanlar yaşlanmanın evrimin doğal bir süreci olduğunu her insanın er yada geç bu süreçten geçeceğini niye kabul etmez derdin ne senin ablam