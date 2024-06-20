Fedon'a Rakip mi Geliyor? Yonca Evcimik'ten "Yonca Havuza Düştüyse" Notlu Yaz Paylaşımı Geldi

Unutulmaz şarkıları ve Çılgın Bediş karakteriyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik de sıcakların bastırmasıyla kendini sulara bırakan isimlerden oldu. Ünlü şarkıcının 'Yonca havuza düştüyse yaz gelmiştir' paylaşımı ise akıllara Fedon'u getirdi.