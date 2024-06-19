Geçmişe Yolculuk: Bazı Kadın Ünlülerimiz 1900'lü Yılların Başında Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
Geçmişe Yolculuk: Bazı Kadın Ünlülerimiz 1900'lü Yılların Başında Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
'@yapayzekacann' adlı bir Instagram hesabı yapay zekayı kullanarak oldukça başarılı bir işe imza attı. Magazin dünyasının birbirinden ünlü kadınlarını 1900'lü yılların başlarına götürdü. Ortaya çıkan çalışmalasa büyük beğenisi topladı!
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Hayatımıza girdiği ilk günden bu yana akılalmaz işlerle hepimizi şaşkına çeviren yapay zeka sayesinde hayal dahi edemediğimiz çalışmaları görme fırsatı yakaladık.
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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir hayli yaygınlaşan yapay zeka (AI) çalışmalarından en çok nasiplenen kişiler de elbette ki ünlüler oldu.
Bir kilo alan, bir gençleşen, bir yaşlanan, bir kelleşen, bir süper kahramana dönüşen ünlüler geçtiğimiz günlerde yeni görsellerle karşımıza çıkmış ve Yeşilçam güzelleri gençlik hallerine dönmüştü:
"@yapayzekacann" adlı Instagram hesabı, bu sefer de "Bazı kadın ünlüleri 1900'lü yılların başlarında götürdük yaşasaydı nasıl görünürdü?" sorusuna yanıt verdi!
Demet Akalın:
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Ezgi Mola:
Neslihan Atagül:
Özge Törer:
Hazal Kaya:
Afra Saraçoğlu:
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